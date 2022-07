Cinque film da vedere al cinema questa settimana

Scopriamo tutte le trame e i trailer di questa nuova settimana cinematografica, l’ultima con nuove uscite prima della breve pausa estiva. Dall’horror (The Twin – L’altro volto del male, The Slaughter – La mattanza) all’animazione passata (Nausicaä della Valle del vento) e presente (Peter va sulla luna) fino alla storia d’amore e rivincita di Secret Love, ecco tutte le uscite in programma.

Secret Love

di Eva Husson, con Odessa Young, Josh O'Connor, Colin Firth e Olivia Colman

Durante una primavera nelle verdi e rigogliose campagne inglesi degli anni Venti la giovane domestica Jane Fairchild vive una focosa relazione clandestina con Paul Harrington, amico della famiglia nobile per cui lavora e promesso sposo a una donna di pari grado. La partenza di Paul per il matrimonio di convenienza pone fine all’avventura erotica di Jane, che ha però l’occasione di ripartire e conoscere meglio sé stessa.

Tratto da un racconto dello scrittore britannico Graham Swift, il terzo film di Eva Husson sfrutta l’indiscutibile fascino della campagna inglese per una storia che oscilla tra fisicità e interiorità. Nel cast alcune star del genere come Colin Firth, Olivia Colman e Josh O’Connor, il principe Carlo della serie The Crown.

The Twin – L’altro volto del male

di Taneli Mustonen, con Teresa Palmer, Tristan Ruggeri e Steven Cree

Rachel e Anthony hanno perso uno dei due figli gemelli in un tragico incidente stradale. Per elaborare il lutto e superare il trauma, decidono di lasciare gli USA e di trasferirsi nella vecchia casa di famiglia in Finlandia con Eliot, il figlio sopravvissuto. Quella che inizialmente sembra una nuova vita tranquilla nella campagna scandinava però si trasforma gradualmente in un incubo: posseduto da un’entità malvagia, Eliot è convinto di essere Nathan, il fratello scomparso. Rachel, per liberarlo, si rivolge a un’anziana del posto esperta di demoni e possessioni, ma scoprirà un’orrenda verità.

Taneli Muskonen ricorre al tema del gemello – frequente nel cinema horror – e lo affronta soprattutto con gli occhi di una madre, spettatrice di un dramma ossessivo, che fluttua tra incubo e realtà nella pittorica campagna nordica.

Peter va sulla luna

di Ali Samadi Ahadi

Già complicata a causa dei bulli della nuova scuola, la vita di Peter subisce uno scossone quando la Anne viene rapita dall’Uomo Luna. Il bambino parte subito in cerca la sorellina, e sul cammino conoscerà l’Uomo del Sonno e il coleottero parlante Ronzolino; la nuova compagnia raggiungerà lo spazio per salvare Anne e per fermare il diabolico piano dell’Uomo Luna per conquistare l’Universo.

Film di animazione austro-tedesca, Peter va sulla luna è il racconto di un rapporto fraterno prima ancora che un’avventura, semplice ma ricco di personaggi dal design e dalle personalità irresistibili come l’Uomo del Sonno, la Strega dei fulmini, il Robin della Pioggia, la Regina delle nevi, l’Orsa Minore, l’Orsa Maggiore e tanti altri.

The Slaughter – La mattanza

di Dario Germani, con Tonia De Micco e Samuel Kay

Sara, Alice, Laurie, Cindy, Riccardo, Jason e Norman decidono di passare un’intera notte e fare festa in uno stabilimento cinematografico dedicato allo sviluppo e alla stampa dei film. Il custode concede l’enorme magazzino al gruppo di amici, a patto che tutto venga rimesso in ordine per il giorno dopo. Durante la notte, in una sala viene proiettato il film The Slaughter, che racconta la storia horror di un uomo in maschera che irrompe a una festa di ragazzi e uccide tutti i presenti. In maniera inquietante, il film sta iniziando a essere riprodotto fedelmente da un individuo con la stessa maschera all’interno dell’edifico.

Piccola produzione horror ricca di echi a Dario Argento che rispetta alcune delle più importanti colonne portanti del genere, con numerose morti, giovani attori, tocchi di erotismo e un finale sorprendente.

Nausicaä della Valle del vento

di Hayao Miyazaki

In un mondo post-apocalittico Nausicaä, la principessa della Valle del vento, lotta contro il regno di Tolmekia, intenzionato a utilizzare un’antica arma per distruggere la Giungla tossica (o Mar marcio) in cui vivono gli insetti mutanti creatisi dopo la spaventosa guerra termonucleare che ha sconvolto il pianeta, facendolo regredire a una sorta di Medioevo.

Film realizzato prima ancora della fondazione dello Studio Ghibli (e poi integrato nel catalogo dello studio giapponese) e precursore di talmente tante produzioni animate che risulta difficile enumerarle.

Ambientalista, apocalittico e ricco di tematiche ancora modernissime, in pieno stile miyazakiano, dove anche i silenzi sono assordanti per la loro importanza. Al cinema dal 25 luglio.