I film da vedere al cinema questa settimana (16-22 febbraio 2023)

Si apre la nuova settimana di cinema, caratterizzata soprattutto dalla varietà. Scopriamo le novità in sala, con trame e trailer di tutti i film in uscita giovedì 16 febbraio 2023, dal Marvel Ant-Man and The Wasp: Quantumania al ritorno di Tom Hanks, protagonista di Non così vicino, fino al candidato al Premio Oscar come Miglior film internazionale The Quiet Girl.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

di Peyton Reed, con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Kathryn Newton, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, William Jackson Harper e Randall Park

La vita di coppia di Scott Lang e Hope Van Dyne - i due supereroi in grado di rimpicciolirsi quanto insetti - sembra scorrere felicemente dopo la pubblicazione del libro, almeno fino a quando Cassie, l’inquieta figlia, non finisce nei guai. Tra attivismo e passione per la scienza (e con l’aiuto dei genitori di Hope), la giovane raggiunge e rimane intrappolata nel regno quantico, portando tutta la famiglia a sfidare Kang il Conquistatore. Terzo e ultimo atto della trilogia di Ant-Man, ma anche il primo a inaugurare l’attesa “Fase 5” dell’universo Marvel. Paul Rudd e un cast (come al solito) stellare guidano un film che getta le giuste premesse per il nuovo mondo e i viaggi tra spazio e tempo dell’MCU, spiccando per eterogeneità, colori, inventiva e un generale cambio di tono e di passo.

Non così vicino

di Marc Forster, con Tom Hanks e Rachel Keller

Rimasto vedovo, Otto Anderson non riesce a riprendersi dalla morte della moglie e diventa gradualmente un uomo rigido e scontroso, fissato con le abitudini e le regole da rispettare, un incubo per tutto il vicinato. Proprio quando di fronte a lui si trasferisce una nuova famiglia, tuttavia, l’amicizia con la nuova inquilina Marisol lo cambierà per sempre. Tratto dal bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, il nuovo film con Tom Hanks protagonista è un percorso delicato tra le varie sfumature della fragilità umana. Curiosità: scelto dal regista, nel film c’è anche Truman Hanks, figlio dell’attore, che interpreta proprio Otto da giovane grazie alla somiglianza col padre.

Una relazione passeggera

di Emmanuel Mouret, con Sandrine Kiberlain e Vincent Macaigne

Madre single lei, uomo sposato lui: Simon e Charlotte si sono baciati a una festa, ma quando si incontrano in un bar di Parigi capiscono di non poter stare lontani, almeno per il momento. È così che ha inizio una storia già segnata per entrambi che, pur sapendo di non avere un futuro, vengono travolti da una complicità e una sintonia talmente semplici da essere perfette. Un raffinato film sull’innamoramento, in grado di esplorare, smontare e ricomporre con maestria tutte le sfumature più impercettibili in un unico, puntuale, quadro che va dai toni della commedia a quelli del dramma.

Holy Spider

di Ali Abbasi, con Zar Amir-Ebrahimi e Mehdi Bajestani

Tra le strade più appartate di Mashad, in Iran, si respira aria di terrore. In città c’è un serial killer - chiamato dalla stampa “il ragno” – che ha già strangolato diciassette prostitute, convinto di portare avanti una missione sacra per ripulire la città da immoralità e corruzione. Da Teheran arriva la giornalista Rahimi, la quale nota che le autorità non hanno nessuna fretta di trovare il colpevole. Presentato concorso al Festival di Cannes 2022 e basato sulla vera dtoria di Saeed Hanaei, serial killer che terrorizzò l’Iran tra il 2000 e il 2001 uccidendo prostitute, Holy Spider è film di genere che non dimentica alcun ingrediente per la buona riuscita di un thriller.

The Quiet Girl

di Colm Bairéad, con Catherine Clinch e Carrie Crowley Cáit è una tranquilla e taciturna bambina di nove anni che vive nella campagna irlandese con la sua famiglia tanto numerosa (la madre deve occuparsi del fratellino e di un nuovo bambino in arrivo) quanto problematica, con un padre poco presente. Durante l’estate viene mandata dai Kinsella, una premurosa coppia di mezza età che le offre dei vestiti, una casa, ma soprattutto una nuova vita per imparare a conoscere la dignità e il rispetto per sé stessa. Basato sul racconto breve di Claire Keegan “Foster” e un successo ai botteghini britannici, nonché candidato all’Oscar 2023 come Miglior film internazionale, The Quiet Girl racconta un coming of age adolescenziale fatto di diversi incontri di diverse persone, con il verde dell’Irlanda dei primissimi anni Ottanta a fare da sfondo.

Le altre uscite

Al cinema anche Till – Il coraggio di una madre, la storia della drammatica battaglia legale portata avanti nel 1955 dalla madre di un ragazzo afroamericano brutalmente linciato nel Mississipi, oltre alla nuova commedia diretta da Alessandro Siani Tramite Amicizia e la rilettura della Commedia dantesca di Mirabile visione: Inferno.