I film da vedere al cinema questa settimana

Giovedì 27 ottobre si apre per i cinema italiani una settimana di importanti novità in quanto a uscite. Scopriamo tutti i film in programma, da La stranezza di Roberto Andò a Triangle of Sadness di Ruben Östlund (al suo secondo trionfo a Cannes), passando per Amsterdam, Il talento di Mr.Crocodile e il vertiginoso Fall. Ecco tutte le trame e i trailer.

La stranezza

di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone

Nel 1920 Luigi Pirandello torna per un breve periodo nella sua Girgenti, dove incontra due eccentrici becchini, Nofrio e Bastiano, che si dilettano col teatro e che stanno preparando la prima di una nuova farsa. Il drammaturgo siciliano decide di assistere alla loro rappresentazione che, tuttavia, viene interrotta e finisce nel caos. Dopo tanta inquietudine alla ricerca di una nuova idea di commedia, Pirandello trova così l’ispirazione per i Sei personaggi in cerca d’autore, l’opera che rivoluzionerà il teatro.

La genesi di una delle tragicommedie più importanti di sempre che, oscillando tra un originalissimo e divertente racconto e tante citazioni puramente pirandelliane, viene trascinata da un cast perfetto, con Toni Servillo nei panni dell’autore siciliano e Ficarra e Picone a formare la coppia dei becchini teatranti. Qui la recensione

Triangle of Sadness

di Ruben Östlund, con Harris Dickinson, Charlbi Dean e Woody Harrelson

Una coppia di modelli-influencer viene invitata per una crociera nel Mediterraneo su un lussuoso yatch pieno di eccentrici e prepotenti ricconi a bordo. In una serata di mare mosso, tuttavia, la cena muta in disastro tra nausee, vomiti, diarree e persino un attacco da parte dei pirati. Il naufragio porterà la piramide sociale a capovolgersi.

Ruben Östlund ripropone la stessa formula di The Square – con il quale si aggiudicò la Palma d’Oro a Cannes nel 2017 – andando nuovamente a prendere di mira un mondo distante e distorto come quello dei ricchi. Il risultato è lo stesso, con un altro trionfo al Festival francese lo scorso maggio. Qui la recensione

Amsterdam

di David O. Russell, con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Michael Shannon, Chris Rock, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Mike Myers, Alessandro Nivola, Matthias Schoenaerts, Leland Orser e Taylor Swift

New York, 1933. Il dottor Burt Berendesen, l’avvocato Harold Wood e l’infermiera Valérie sono testimoni dell’omicidio del generale Meekins e si ritrovano a essere i sospettati. I primi due hanno affiancato il generale sul fronte europeo durante la prima guerra mondiale, mentre l’infermiera era il suo grande amore. Ai tempi di Amsterdam i tre giurarono di proteggersi a vicenda, ma ora scoprono di essere all’interno di una cospirazione ben più grande di loro, che mira all’America intera.

Un crime romantico e sull’amicizia si ispira a una storia in buona parte vera, in uno dei complotti potenzialmente più grandi della storia americana. Da sottolineare il cast stellare dai protagonisti fino ai personaggi secondari, con un discorso finale sulla Storia di Robert De Niro. Qui la recensione.

Il talento di Mr.Crocodile

di Josh Gordon e Will Speck, con Javier Bardem e Constance Wu

La famiglia Primm si è trasferita a New York ma Josh non si trova bene: non gli piace la nuova scuola e non riesce a stringere amicizie. Nella nuova casa, però, fa la conoscenza di un coccodrillo canterino, Lyle, abbandonato in soffitta dal prestigiatore Valenti perché non in grado di cantare ai suoi spettacoli, davanti a un pubblico. I due diventano rapidamente una coppia travolgente e inseparabile.

Ispirato alla serie di libri per bambini di Bernard Waber dedicata al coccodrillo Lyle, popolarissima negli USA, Il talento di Mr. Crocodile è una commedia live-action per famiglie che, anche grazie un inedito Javier Bardem, difficilmente non trasmette buonumore.

Fall

di Scott Mann, con Grace Fulton, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan

Dopo la morte del fidanzato Dan durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, Becky chiede alla sua migliore amica Hunter di accompagnarla nella scalata di una vecchia torre radio alta oltre 700 metri, dove vuole spargere le ceneri del suo amore defunto. Una volta in cima, però, le due rimangono bloccate senza possibilità di fuga o di chiamare i soccorsi. Inizia così la loro discesa e, soprattutto, la loro lotta per la sopravvivenza.

Scott Mann firma un survival movie “vertiginoso”, a tratti anche letteralmente: una storia semplice e con pochi fronzoli lascia spazio all’adrenalina, alle vertigini e a un senso di vuoto e tensione crescente. Qui la recensione.

Le altre uscite

Al cinema da giovedì 27 ottobre anche l’interessantissimo Miracle – Storia di destini incrociati del regista rumeno Bogdan George Aptri e tante produzioni nostrane: Io sono l’abisso di Donato Carrisi, Questa notte parlami dell’Africa di Carolina Boco e Luca La Vopa, Il principe di Melchiorre Gioia di Andrea Castoldi e Amici per la pelle di Pierluigi Di Lallo.