Film al cinema, le 5 migliori uscite della settimana

Dalla Corea del Sud on the road de Le Buone Stelle – Broker alla Oslo di Ninjababy, passando per la Carolina del Nord de La ragazza della palude fino alle produzioni italiane Amanda e Il Colibrì, che conta nel cast Pierfrancesco Favino e anche Nanni Moretti. Ecco le uscite della settimana al cinema da giovedì 13 ottobre, con tutte le trame e i trailer dei migliori titoli.

Le Buone Stelle - Broker

di Hirokazu Kore-Eda, con Kang-ho Song, Doona Bae, Lee Ji-Eun e Dong-Won Gang

So-young è troppo giovane e in difficoltà per prendersi cura del proprio figlio appena nato. Decide così di lasciarlo in una “baby box” anonima fuori dall’ospedale per far sì che venga cresciuto da qualcun altro. A trovare il pargolo sono però due trafficanti di bambini, che viaggiano in tutto il paese a caccia dei migliori offerenti. Quando la madre, pentita, torna a riprendere il piccolo, coglie la coppia sul fatto e decide di mettersi in viaggio con loro alla ricerca dei genitori ideali. Sulle loro tracce, però, ci sono l’agente Su-Jin e la sua giovane collega Lee. Dopo la “tappa” in Francia per Le verità del 2019, il regista giapponese Kore-Eda torna a girare in Corea del Sud senza mai abbandonare il suo tema preferito: la famiglia (basti pensare a Un affare di famiglia), e lo fa in un road movie dal sapore sentimentale e ottimista con partenza da Busan.

La ragazza della palude

di Olivia Newman, con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith

Abbandonata dalla madre, dai fratelli e infine anche dal padre violento, Kya cresce selvaggiamente nella Carolina del Nord degli anni Cinquanta da sola, distaccata e isolata dal mondo, in una casa circondata solo dall’acqua di una palude. Le voci e le leggende sulla “ragazza della palude” non fanno altro che aumentare nel corso degli anni e, quando un giovane abitante della città vicina viene trovato morto, Kya viene subito indicata come la colpevole, e solo una persona è disposta ad aiutarla.

Tratto dal romanzo best-seller mondiale di Delia Owens del 2019 La ragazza della palude, il film di Olivia Newman racconta il dramma in salsa puramente southern condita da atmosfere tendenti al giallo, contando su una credibile protagonista trovata in Daisy Edgar-Jones. Nella colonna sonora anche un nuovo brano originale di Taylor Swift.

Amanda

di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni, Giovanna Mezzogiorno

Amanda ha 24 anni ma non ha mai avuto amici. Ha vissuto anche a Parigi, dove passava le serate al cinema e qualche volta incontrava qualcuno, ma nemmeno coi genitori o con la sorella ha mai creato un legame autentico, confidandosi solo con la domestica. Quando rivede Rebecca, la figlia di un’amica di sua madre con cui scopre di aver passato tanto tempo durante l’infanzia, cerca di ricreare l’amicizia perduta dopo tanti anni. L’opera prima di Carolina Cavalli, presentata al Festival di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra, è una riflessione su temi all’ordine del giorno come isolamento e alienazione sociale attraverso un personaggio di famiglia benestante, Amanda, interpretata da Benedetta Procaroli.

Ninjababy

di Yngvild S Sve Flikke, con Kristine Kujath Thorp e Arthur Berning

Rakel è una ragazza di 23 anni che, come tante giovani, non sa cosa farà in futuro. Mille idee le balenano in testa e, nell’attesa, si gode la sua inquietudine tra feste varie e sesso occasionale. Quando si rende conto di essere incinta, non ci pensa due volte ad andare in clinica per abortire, ma scopre che il bimbo ha già sei mesi e non è possibile. La ragazza dovrà così rinunciare a tutto e rimettere in ordine le sue priorità, nonché confrontarsi con le proprie incertezze. Una commedia sentimentale apparentemente scontata rimette in piedi una vecchia storia, facendo leva sulla turbolenta personalità della protagonista Rakel e i suoi dialoghi con il “bambino” immaginario animato. In una sorta di Juno moderno e ambientato a Oslo, il figlio di Rakel è il figlio dei nostri tempi.

Il Colibrì

di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo e Nanni Moretti

In un mare di ricordi dagli anni Settanta a oggi, Marco non ha mai dimenticato Luisa, una ragazza bellissima e particolare conosciuta in vacanza con cui è stato subito amore, mai consumato e nemmeno mai spento. Ora che vive a Roma con la figlia piccola e con una moglie che non l’ha mai amato, il destino lo riporta improvvisamente a Firenze, dove lo attendono dei cambiamenti profondi e durissimi per la sua vita, che affronterà con l’aiuto dello psicanalista Daniele Carradori. Tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi (Premio Strega 2020), Il colibrì è un viaggio tra i ricordi di un’intera vita, fatta di prove, rinunce, amori e perdite fino al logoramento nella costante ricerca della felicità.