Film al cinema nel weekend di Pasqua: le 5 migliori uscite nella settimana

Tanta qualità cinematografica nelle sale da giovedì 14 aprile, dalle avventure magiche di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente agli sguardi sul passato del Libano di Memory Box, fino alla lotta sociale di Una madre, una figlia e gli anni ‘20 di Storia di mia moglie.

Memory Box

di Joana Hadjithomas, Khalil Joreige con Rim Turkhi, Manal Issa, Paloma Vauthier, Clémence Sabbagh, Hassan Akil

Alex è una ragazza adolescente che vive a Montréal con la madre e la nonna. Durante le feste natalizie, il corriere consegna un pacco misterioso proveniente dal Libano, dove la famiglia di Alex è cresciuta. Mamma e nonna non vogliono assolutamente sapere cosa contiene per non rivivere i ricordi della propria gioventù: sarà quindi la protagonista ad aprire lo scatolone e scoprire la storia di una generazione segnata dalla guerra.

Presentato alla 71ª edizione del Festival internazionale del Cinema di Berlino del 2021, Memory Box è il racconto di un passato doloroso attraverso il potere delle foto e tutto ciò che è in grado di fissare i ricordi.

Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente

di David Yates con Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne

Grindelwald riprende la sua ascesa al potere e la sua guerra al mondo babbano, passando questa volta per la via politica e correndo per diventare capo supremo della Confederazione Internazionale dei Maghi. Per contrastarlo, Albus Silente dovrà riunire la squadra di Newt, Theseus, Bunty, Lally e Jacob.

Il terzo film della saga spin-off di Harry Potter consolida la situazione del mondo magico di J.K. Rowling prima dell’ascesa dei prossimi due capitoli, approfondendo anche il misterioso passato della famiglia Silente.

Ali & Ava

di Clio Barnard con Adeel Akhtar, Claire Rushbrook

Nella grigia e industriale Bradford, in Inghilterra, si incontrano Ali, proprietario di immobili ormai al capolinea del proprio matrimonio, e Ava, una maestra elementare che dedica la vita alla nipotina piccola e ai figli. Uniti dalla passione per la musica, quando sono insieme Ali e Ava riescono a fuggire dalle rispettive situazioni e riscoprire la connessione con un’altra persona.

Presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2021, Ali & Ava completa la trilogia dello Yorkshire di Clio Barnard, con una commedia che tratta l’amore attraverso il potere d’unione della musica.

Una madre, una figlia

di Mahamat-Saleh Haroun con Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro

La storia della dura vita di Amina, cresciuta in Ciad da ragazza madre e ripudiata dalla famiglia, quando scopre che sua figlia 15enne Maria è incinta. In un paese in cui l’aborto non è condannato solo dalla religione, ma anche dalla legge, il mondo sembra crollarle nuovamente addosso.

Il regista africano Mahamat-Saleh Haroun racconta il profondo e complicato legame sacro del “Lingui” (titolo originale del film) tra due donne nelle avversità sociali.

Storia di mia moglie

di Ildikó Enyedi con Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

Al bar con un amico, il rispettato capitano Jakob Störr scommette di sposare la prima donna che entrerà nella caffetteria. Conosce così Lizzy, sua futura moglie, e una semplice scommessa presa per gioco cambierà per sempre la sua vita disciplinata e ordinata.

Contando su un ottimo cast con Léa Seydoux e Gijs Naber, Storia di mia moglie racconta l’omonimo romanzo di Milán Füst attraverso un melodramma ambientato negli anni Venti.