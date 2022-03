Film al cinema: cosa vedere nel weekend del 18-19 marzo 2022

Sono film per tutti i gusti i film al cinema in uscita oggi giovedì 17 marzo: l’urlo d’amore liberatorio di Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, il trionfo dell’anime giapponese con Belle, il racconto della disabilità di Corro da Te, la fantascienza di Moonfall e la denuncia di Reflection, che si pone proprio come riflessione sulla situazione passata e attuale in Ucraina.

Corro da te

di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone

Bello, in forma e gran seduttore, Gianni è un importante uomo d’affari soddisfatto della sua vita. Ogni notte passa da una donna all’altra, fingendo di essere una persona sempre diversa per il gusto della sfida. Un equivoco, però, lo “costringe” a fingersi disabile per conquistare Chiara, violinista e tennista paraplegica per davvero. Gianni decide di accettare anche questa sfida basata sulla menzogna, ma nella realtà il suo amore per Chiara si fa ogni giorno più autentico.

Con Favino e Miriam Leone in ruoli sicuramente inediti, una commedia d’amore garbata capace di raccontare con leggerezza la disabilità.

Belle

di Mamoru Hosoda

Suzu è una liceale che vive nella campagna giapponese con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. Con lei, la ragazza condivideva una grande passione per la musica, e questa prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dalla cosa che più amava fare: cantare. Un giorno, Suzu entra in U, un social dove costruisce una vita parallela diventando Belle, avatar-cantante di fama mondiale. Un incontro con un drago misterioso, tuttavia, porrà fine al suo successo, aprendole le porte per un viaggio straordinario.

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021, Belle segna l’atteso ritorno del maestro Hosoda, gigante dell’animazione giapponese, firma dei capolavori Wolf Children, Mirai e l’iconico prologo della saga Digimon Adventure.

Reflection

di Valentyn Vasyanovych con Roman Lutskyi, Andriy Rymaruk, Dmitriy Sova, Vasiliy Kukharskiy

Durante la guerra nel Donbass il medico chirurgo ucraino Serhiy viene per errore catturato dalle forze militari russe. Durante il suo periodo di prigionia, è testimone delle violenze inaudite della guerra: tra torture e abusi inumani, perde la vita anche Andriy, nuovo compagno dell’ex moglie di Serhiy, a cui sua figlia è molto legata. Rientrato a Kiev, il medico decide di stare al fianco della figlia e cercare di aiutarla ad accettare la morte di Andriy e a ritrovare la fiducia in un’umanità che sembra non meritarla.

Firmato dal regista ucraino Valentyn Vasyanovych, un quadro drammatico della guerra del Donbass del 2014, che fa doppiamente riflettere in un momento storico in cui gli errori della violenza si ripetono.

Moonfall

di Roland Emmerich con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland

La Luna è uscita dalla sua orbita ed è ormai in rotta di collisione con la Terra. L’ex astronauta della NASA Jo Fowler è convinta di riuscire a salvare il mondo poco prima della potenziale catastrofe, ma non trova nessuno che le creda. Nonostante i mezzi limitati, l’astronauta Brian Harper e il teorico complottista K. C. Houseman decidono di seguirla in un’impossibile missione nello spazio. Una misteriosa forza, tuttavia, agisce sul nostro satellite: la Luna potrebbe così non essere quello che l’uomo ha sempre pensato.

Dal regista di Stargate, Independence Day, The day after tomorrow e 2012, un nuovo film fanta-catastrofico con improbabili eroi e dai mille effetti speciali.

Licorice Pizza

di Paul Thomas Anderson con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper

Alana è una fotografa improvvisata, Gary un attore ancora minorenne. Tra i due ci sono dieci anni di differenza, una barriera pressoché inesistente nel momento in cui decidono di imbarcarsi in avventure e progetti folli nell’America degli anni Settanta, in cui tutto è possibile. Una società per vendere materassi ad acqua, una campagna politica e tanta, tantissima musica.

L’amore ai tempi della libertà; Licorice Pizza racconta una coppia che incarna la piacevole confusione dettata dall’ottimismo e dalla spensieratezza della California del 1973.