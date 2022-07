White Noise di Noah Baumbach è il film d'apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2022

La 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha il suo film di apertura. È White Noise, la pellicola Netflix di Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig a dare il via a dieci giorni di solo cinema al Lido di Venezia. Il film, scritto e diretto da Noah Baumbach, che fa ritorno a Venezia dopo il successo di Marriage Story, ha come protagonisti Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger e sarà proiettato il 31 agosto nella nella Sala Grande del Palazzo del Cinema in occasione dell'apertura del festival.

“È un grande onore aprire la 79. Mostra di Venezia con White Noise – dichiara Alberto Barbera, critico cinematografico e direttore della Mostra del Cinema di Venezia – Valeva la pena di aspettare per avere la certezza che il film fosse finito in tempo. Adattata dal grande romanzo di Don DeLillo, Baumbach ha realizzato un’opera originale, ambiziosa e avvincente, che gioca con misura su più registri: drammatico, ironico, satirico. Il risultato è un film che esamina le nostre ossessioni, i dubbi e le paure radicate negli anni ’80, ma con riferimenti molto chiari alla realtà contemporanea.”

“È davvero meraviglioso tornare alla Mostra di Venezia – dichiara Noah Baumbach – ed è un incredibile onore portare White Noise come film della serata di apertura. Questo è un luogo che ama tanto il cinema, ed è un’emozione e un privilegio unirsi agli incredibili cineasti che hanno presentato qui i loro film”.

La trama di White Noise

Allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto. Basato sul libro di Don DeLillo, scritto per lo schermo e diretto da Noah Baumbach, prodotto da Noah Baumbach (p.g.a) e David Heyman (p.g.a.). Prodotto da Uri Singer.