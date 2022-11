Cinema: le uscite della settimana

Una nuova settimana cinematografica all’insegna delle produzioni nostrane quella che si apre giovedì 3 novembre 2022. Arrivano in sala infatti L’ombra di Caravaggio di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Acqua e Anice di Corrado Ceron con Stefania Sandrelli, l’opera prima di Marco Chiappetta Santa Lucia con un Renato Carpentieri in grande spolvero e tanti altri. Scopriamo le trame e i trailer delle uscite in sala.

L’ombra di Caravaggio

di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah e Michele Placido

All’inizio del Seicento Michelangelo Merisi trova rifugio a Napoli presso la famiglia Colonna. La sua vita sregolata di artista geniale e maledetto fatta di eccessi, bevute e prostitute è infatti andata oltre e, dopo aver commesso un omicidio per difendersi durante una rissa, il pittore si ritrova con un inquisitore alle costole e una condanna a morte a carico. La sua vita clandestina con l’ombra della pena capitale lo porta alla fuga e al confronto coi propri demoni. Michele Placido racconta un’icona artistica così sovversiva da essere ancora attuale. La trasgressione, la passione, il libertinaggio e la sfrenatezza di Caravaggio (interpretato da Scamarcio) vengono raccontate in una fusione tra la sua opera e il linguaggio cinematografico, il tutto con la mano tipica del regista.

Acqua e Anice

di Corrado Ceron, con Stefania Sandrelli e Silvia D'Amico

Olimpia ha raggiunto i settant’anni e, dopo un trascorso da cantante di balera molto popolare soprattutto in Emilia-Romagna, decide di rimettere in moto il furgone con cui girava con la sua band. Non essendo più lucida come un tempo, però, per il suo ultimo viaggio fino a Zurigo ingaggia Maria, una giovane ragazza molto timida e silenziosa, talmente agli antipodi rispetto a lei da farle vivere un’avventura nuova, che la porta a conoscere sé stessa e trovare un’inattesa connessione. Un road movie tra Italia e Svizzera, tra passato e presente, tra commedia e dramma. Stefania Sandrelli guida questo viaggio all’insegna di una sorta di malinconia e alla riscoperta di sé.

Il mio vicino Adolf

di Leonid Prudovsky, con David Hayman e Udo Kier

Sopravvissuto all’Olocausto ma rimasto senza famiglia, lo scontroso signor Polsky vive ora isolato in campagna in Colombia, dove passa le sue giornate a giocare a scacchi e a curare le sue amate rose nere. Quando nell’abitazione di fianco alla sua si trasferisce un misterioso nuovo inquilino di origine tedesca, Polsky si convince che si tratti di Adolf Hitler. Decide così di cercare di ottenere le prove, ma questa vicinanza potrebbe diventare amicizia. Il mio vicino Adolf crea un inusuale e temerario mix di fatto di umorismo e situazioni assurde nel superamento di un trauma enorme come l’Olocausto, raccontato da un eccentrico protagonista e la sua visione sulla storia di Hitler.

Santa Lucia

di Marco Chiappetta, con Renato Carpentieri e Andrea Renzi

Roberto è un famoso scrittore napoletano diventato cieco che ora vive a Buenos Aires. Dopo tanti in Argentina, quando muore la madre torna nella sua Napoli, nel quartiere di Santa Lucia, dove – accompagnato dal fratello – girovaga e riscopre la città e tutti i ricordi a essa legati attraverso gli altri sensi. L’opera prima di Marco Chiappetta arriva dopo una lunga gestazione durata dieci anni e paga l’attesa. Santa Lucia (che è anche la santa protettrice di coloro che non vedono) è una gemma fatta di ricordi e nostalgia esaltata dall’incredibile interpretazione di Renato Carpentieri nei panni del protagonista.

Ragazzaccio

di Paolo Ruffini, con Giuseppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna, Jenny De Nucci

Mattia sta vivendo quella fase dell’adolescenza fatta di rabbia e insofferenza alle regole, siano esse della scuola o dei genitori. La bocciatura è ormai a un passo e, come se non bastasse, a complicare il tutto arriva anche la pandemia. Tra atti di ribellione, videolezioni e Dad, una madre frustrata per la situazione e un padre infermiere impegnato sul fronte dell’emergenza, Mattia scopre una via di fuga nell’amore che gli insegna Lucia. Ragazzaccio racconta una storia ordinaria di un adolescente su uno sfondo non ordinario come quello della pandemia di Covid-19, dedicandosi al riscatto del ragazzo “intelligente che non si applica”.

Le altre uscite

Al cinema da giovedì 3 novembre anche Bros, la prima commedia romantica tra gay di una major (Universal), il documentario sulla storia dell’attuale situazione politica russa di Tango con Putin, oltre al francese Maria e l’amore e l’interessante animazione ungherese de Lo schiaccianoci e il flauto magico.