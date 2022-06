Cinema: le cinque migliori uscite della settimana

Si apre una nuova settimana cinematografica: a partire da giovedì 9 giugno arrivano infatti in sala le ultime uscite. Scopriamo i migliori titoli, passando dalla Catalogna di Neus Ballús ne I tuttofare all’oscura Trieste de L’angelo dei muri, oltre all’anime Jujutsu Kaisen 0, la commedia di Andrea Zalone Il giorno più bello e il restauro celebrativo del grande classico Lo chiamavano Trinità.

L’angelo dei muri

di Lorenzo Bianchini. Con Pierre Richard, Iva Krajnc, Gioia Heinz, Arthur Defays

La monotonia dei giorni e l’esistenza piatta di Pietro nel suo appartamento subiscono un forte scossone quando arriva l’ordinanza di sfratto. L’anziano non vuole lasciare la sua casa e decide di costruire un muro alla fine del corridoio in modo da creare uno spazio in cui continuare a vivere. In questo antro buio con solo un foro per respirare e spiare l’esterno la sua vita diventa una costante ansia in attesa dell’arrivo del nuovo inquilino, da cui spera di non essere scoperto. Il giorno in cui si presenta una madre e sua figlia alla disperata ricerca di un appartamento, tutto cambia. In una Trieste oscura e un nascondiglio ancora più nero prende forma un thriller sovrannaturale, dove la vera protagonista (la casa) viene costantemente minacciata dall’esterno tra vento, rumori e potenziali inquilini.

I tuttofare

di Neus Ballús, con Mohamed Mellali e Valero Escolar

Il marocchino immigrato Moha inizia a lavorare in una piccola azienda idraulica di Barcellona sotto la guida di Pep, che dovrà sostituire quando quest’ultimo, a breve, andrà in pensione. L’uomo non va però a genio al capo idraulico Valero, che in realtà non riesce ad accettare l’abbandono del suo socio. Moha avrà una settimana di tempo per fargli cambiare idea e conquistare la sua fiducia.

La pellicola di Neus Ballús (regista catalana figlia di un idraulico) è uno spaccato sulla diffidenza verso il prossimo che avvelena le persone, indipendentemente dalla ragione.

Il giorno più bello

di Andrea Zalone, con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna

Aurelio è un infelice wedding planner che vuole conquistare Valeria e cambiare vita. Deve però prima vendere la sua azienda e fare i conti con Giorgio, il marito di lei. Quando riesce a trovare un accordo con il Dottor Musso per la vendita de Il giorno più bello, scopre che l’ultimo matrimonio che dovrà organizzare è proprio quello per la figlia dell’acquirente. Tutto dipenderà dunque da queste nozze, la cui buona riuscita è messa in costante pericolo da equivoci e persone di troppo. Luca e Paolo sono i protagonisti di una commedia che gioca su tutte le tensioni che attraversano il matrimonio, quello che dovrebbe essere “il giorno più bello” della propria vita. Il regista è Andrea Zalone, da anni autore e irrinunciabile spalla comica di Maurizio Crozza.

Jujutsu Kaisen 0 – The Movie

di Sung Hoo Park

Da bambino, Yuta Okkotsu ha visto morire sotto i suoi occhi la sua migliore amica Rika, con cui si era promesso amore eterno. Diventata uno spirito, Rika è rimasta sempre al suo fianco, ma sotto forma di mostro vendicativo. Per controllare questa sete di vendetta, Yuta si rivolge a un istituto di arti occulte, dove conosce Maki Zen’in, Toge Inumaki e Panda. Insieme dovranno affrontare la

minaccia dello stregone nero Suguru Geto, espulso dalla scuola e determinato a eliminare la razza umana. Jujutsu Kaisen 0 riprende il manga originale di Akutami presentandosi come una sorta di prequel della famosa serie animata (diretta sempre da Sung Hoo Park). La storia di Yuta raccoglie tutte le tinte più oscure e la spettacolarità sh?nen del Sol Levante.

Lo chiamavano Trinità

di Enzo Barvoni, con Terence Hill e Bud Spencer

Il restauro celebrativo di uno dei capisaldi del cinema italiano, che torna così in sala a oltre 50 anni dalla sua uscita. Il quarto film della coppia Bud Spencer – Terence Hill fu un vero e proprio punto di rottura per il genere spaghetti western, contaminato da una libertà, una comicità e un’intelligente parodia che renderanno Trinità un’autentica icona.