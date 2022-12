I film da vedere al cinema questa settimana (dal 1° gennaio 2023)

Arriva il 2023 e con il nuovo anno si apre anche la prima settimana di cinema, con le nuove uscite in sala tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023. Tanta Italia e tanta animazione: dalla strana coppia Fabio De Luigi-Virginia Raffaele in Tre di troppo alla “chicca” franco-belga Yakari – Un viaggio spettacolare. Scopriamo tutte le uscite cinematografiche della settimana attraverso trame e trailer.

I migliori giorni

di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi

Da Natale a Capodanno fino a San Valentino e l’8 marzo. Film corale diviso in quattro episodi per quattro festività e che raccoglie alcuni dei volti più popolari e prolifici della scena italiana per raccontare l’animo umano messo di fronte alle feste tra familiari, eterni rivali, dipendenti, coppie, ideali.

Tre di troppo

di Fabio De Luigi, con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Marco e Giulia sono una coppia senza figli, che può godersi la vita tra moda, feste e serate passionali. I loro amici Anna e Carlo sono invece l’esatto opposto: tartassati dai figli, intrappolati in casa tra litigi e piagnistei. Un giorno, però, la prima coppia si sveglia con in casa tre bambini, rispettivamente di 10, 9 e 6 anni, e quella vita idealmente perfetta verrà improvvisamente ribaltata. Il secondo film alla regia di Fabio De Luigi (dopo Tiramisù del 2016) è una commedia serrata e incalzante nel raccontare la genitorialità, ispirandosi a schemi quasi anglosassoni.

Yakari – Un viaggio spettacolare

di Xavier Giacometti e Toby Genkel

Il piccolo indiano Sioux Yakari si appresta a seguire la sua tribù, che sta per migrare. Affiancato dal suo amico cane Orecchio Piegato, durante il lungo viaggio seguirà le orme di Piccolo Tuono, un mustang leggendario che nessuno è mai riuscito a domare e calvare, e incontrerà la Grande Aquila, che gli donerà una sua piuma e, con essa, la capacità di parlare con gli animali. Allontanatosi dal tragitto, il piccolo Sioux dovrà recuperare con i suoi nuovi amici la carovana. Tratto dal celebre personaggio dell’omonimo fumetto franco-belga ideato da Jab & Derib, Yakari – Un viaggio spettacolare dà nuova linfa e vita al piccolo Sioux, che potrà ora “parlare” alle nuove generazioni attraverso un film d’animazione vivace, naturale e sempre affascinante.

Charlotte M. – Il film Flamingo Party

di Emanuele Pisano, con Charlotte M. e Alisa Ferri Charlotte deve affrontare il tanto emozionante quanto temuto primo anno di liceo insieme alla sua migliore amica Sofia, ma vuole anche salvare la sua amata oasi di fenicotteri, che sta per chiudere per problemi economici. Organizza così una raccolta fondi al ballo scolastico, ma altri problemi sono dietro l’angolo. Pellicola pienamente teen tra colori, sorrisi e occhiolini alla cultura social con la giovane content creator Charlotte M. protagonista.

L’ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri

di Julio Soto Gurpide

L’ispettore Ottozampe è un piccolo e simpatico quanto maldestro ragno detective. Risolve tanti casi, ma la sua goffaggine lo porta sempre a combinare guai e, dopo l’ennesimo incidente, viene espulso dal corpo di Polizia. Ottozampe decide così che è arrivato il momento di prendersi una vacanza e si imbarca su un lussuoso aereo direzione San Francisco. Il suo meritato riposo, tuttavia, non avrà neanche inizio, perché la scomparsa di un medico fa piombare sul viaggio un giallo da risolvere. Film d’animazione spagnolo interessante e accattivante nelle trovate, nei personaggi, nei colpi di scena e nella realizzazione.