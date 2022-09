Cinema: le 5 migliori uscite della settimana

La nuova settimana di uscite cinematografica si apre giovedì 29 settembre: scopriamo i migliori titoli disponibili in sala, dal letterario Dante di Pupi Avati alla commedia corale Siccità di Paolo Virzì, fino ai trionfi dell’animazione di Anna Frank e il diario segreto e Dragon Ball Super – Super Hero.

Dante

di Pupi Avati, con Alessandro Sperduti, Sergio Castellitto, Enrico Lo Verso e Alessandro Haber

È il settembre del 1350 quando Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare la somma simbolica di dieci fiorini a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri e monaca a Ravenna, città dove quasi trent’anni prima il sommo poeta è morto, in esilio, lontano dalla sua patria. Il viaggio da Firenze alla Romagna è l’occasione per l’autore del Decameron di ripercorrere il cammino, rievocare i luoghi e rivivere l’intera storia del padre della lingua italiana con la stesura del “Trattatello in Laude di Dante”. Dall’incontro con Beatrice all’amicizia con Guido Cavalcanti, dalle guerre fiorentine tra Gulefi Bianchi e Neri alla carriera politica fino alla stesura della Commedia e l’esilio ravennate, Pupi Avati racconta l’intera storia di Dante Alighieri senza mai dimenticarsi di collegare la poesia al vissuto, in un quadro squisitamente letterario prima ancora che cinematografico.

Siccità

di Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco

Sono tre anni che a Roma non piove e l’aridità ha cambiato i suoi abitanti, ormai alterati dalla sete. In questo ennesimo crollo della capitale e in attesa della pioggia si incrociano i destini di persone diverse quanto legate tra loro: Loris, che parla coi fantasmi, Alfredo, attore ossessionato dai social, Giulia, alla sua prima gravidanza, Sara la dottoressa e il marito Luca, Rafaella e tanti altri si trovano a confrontarsi con le proprie vite. Paolo Virzì torna alla commedia corale e – scrivendo a otto mani con Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo – dà vita a una nuova caduta di Roma con attori veterani del genere, un’atmosfera psichica che rasenta il delirio e un disorientamento che prende sicuramente spunto da pandemia e crisi sanitaria degli ultimi anni.

Anna Frank e il diario segreto

di Ari Folman

Kitty, l’amica immaginaria a cui Anna Frank scrisse il suo famoso diario, prende magicamente vita quando, durante la notte, un violento temporale distrugge la teca in cui è custodito il prezioso volume nella casa-museo di Amsterdam. La ragazza inizia così a muoversi per le strade della città alla disperata ricerca di Anna, oscillando tra il mondo contemporaneo e un viaggio all’interno dei ricordi del diario. Il regista e sceneggiatore israeliano Ari Folman (Valzer con Banshir) racconta la storia di Anna Frank partendo dai giorni nostri, sfruttando un’animazione suggestiva e coinvolgente e costruendo un impianto fortemente didattico, con riflessioni anche attuali.

La notte del 12

di Dominik Moll, con Bastien Bouillon e Bouli Lanners

L’investigatore Yohan giunge a Grenoble come nuovo capo della polizia giudiziaria e si trova subito a dover indagare sull’assassinio di Clara, una giovane donna orribilmente bruciata in un vicino paesino di montagna. L’unico indizio è che il femminicidio è avvenuto la notte del 12 e, nonostante tutti i suoi sforzi, Yohan non riesce proprio a chiudere il caso, che diventa per lui un’ossessione. In compenso, attraverso vari interrogatori, scopre che l’apparentemente tranquilla provincia francese nasconde tanti altri segreti oscuri e irrisolti. Presentato al Festival di Cannes 2022 nella sezione Cannes Première, La notte del 12 è un noir quasi malinconico nella sua riflessione sull’insolubilità di tanti casi denunciati che hanno di fatto avuto la meglio sulla legge.

Dragon Ball Super – Super Hero

di Tetsuro Kodama

L'Esercito del Fiocco Rosso è stato distrutto da Goku, che si trova ora nello spazio ad allenarsi con Vegeta insieme a Broly. Alcune persone, tuttavia, ne hanno tenuto vivo lo spirito e hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi, chiamati “Super Eroi” si lanceranno all'attacco di Piccolo, impegnato ad addestrare il piccolo Pan, e Gohan, che si vuole dedicare ai suoi interessi accademici. Per fermare il ritorno dell’Esercito del Fiocco Rosso servirà però un Super Hero… Nuovi protagonisti, tanti combattimenti e trasformazioni sempre più potenti si mischiano al nuovo stile 3D interamente digitale a ricalcare – grazie alla tecnica del cell shading – i disegni dei personaggi del maestro Toriyama, coinvolto nel progetto.