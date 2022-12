I film da vedere al cinema questa settimana (15-21 dicembre 2022)

Si apre quella che è indubbiamente la settimana di Avatar 2 – La via dell’acqua al cinema. Il secondo capitolo nell’epico mondo di Pandora plasmato da James Cameron sarà in sala già mercoledì, ma non mancano altre uscite, dal debutto come protagonista per Emma Marrone ne Il ritorno fino a Perfetta illusione, passando per Fuoco fatuo e il documentario su Massimo Troisi Il mio amico Massimo. Scopriamo dunque trame e trailer di tutti i film al cinema questa settimana.

Avatar 2 – La via dell’acqua

di James Cameron, con Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Edie Falco, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Joel David Moore, Jemaine Clement, Matt Gerald, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi e Oona Chaplin

Dieci anni dopo gli eventi narrati in Avatar, Jake Sulle e Neytiri hanno messo su famiglia, ma nella nuova avventura su Pandora sono costretti ad abbandonare la propria casa ed esplorare nuove regioni di questo sconfinato mondo. A tredici anni di distanza dal film con maggiori incassi della storia arriva l’attesissimo secondo capitolo. Basta il trailer per incantarsi di fronte ai nuovi scenari marini e abissali che promettono spettacolo, ricorrendo nuovamente alla stereoscopia 3D che in tanti hanno provato a utilizzare ma che solo James Cameron ha padroneggiato.

Il ritorno

di Stefano Chiantini, con Emma Marrone, Fabrizio Rongione, Lorenzo Ciamei e Tihana Lazovich

Teresa è stata licenziata, Pietro non è affidabile: il lavoro non c’è e la coppia non riesce a tirare avanti e occuparsi del piccolo Antonio. La situazione si complica terribilmente quando un creditore li attacca e Teresa, per difendere il partner, lo accoltella. La donna tornerà dopo dieci duri anni di carcere, per scoprire cosa è successo a casa e in famiglia. Emma Marrone torna al cinema ed esordisce come protagonista in una pellicola carica di silenzi e di durezza, soprattutto nel riscoprire sentimenti e rapporti con un figlio mai conosciuto.

Perfetta illusione

di Pappi Corsicato, con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Sandra Ceccarelli

Toni e Paola si sono sposati e conducono una vita normale ma ambiziosa in una Milano impossibile da scalare. Quando Toni viene licenziato e deve rinunciare a tutto, però, conosce Chiara, una giovane appartenente a una famiglia facoltosa che potrebbe offrirgli una nuova via per le sue aspirazioni da pittore. Si aprirà così una doppia vita fatta di bugie e triangoli amorosi. Una trama apparentemente semplice e prevedibile utilizza i suoi personaggi ben curati per raccontare crisi d’identità in una Milano “mito” di carriera, ma in realtà immobile e dove non c’è spazio per nessuno.

Fuoco fatuo

di João Pedro Rodrigues, con Mauro Costa e André Cabral

Il re senza corona del Portogallo Alfredo si trova sul letto di morte e a ripensare alla sua vita, soprattutto alla sua gioventù. In un viaggio di ricordi, rievoca il periodo in cui sognava di diventare un pompiere quando, in caserma, aveva incontrato il vigile del fuoco Alfonso, di cui si era perdutamente innamorato. Presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Résalisateur, Fogo Fátuo è una commedia fatta di fantasie erotiche e soprattutto musicali.

Il mio amico Massimo

di Alessandro Bencivenga

Il documentario su Massimo Troisi firmato da Alessandro Bencinvenga è un ricordo dell’attore napoletano a quasi 70 anni dall’anniversario della sua nascita, un viaggio alla scoperta dell’arte di un’icona del cinema e della cultura italiana. Al suo interno esibizioni di cabaret, spettacoli di teatro, apparizioni tv, backstage e interviste a grandi colleghi del mondo dello spettacolo, da Carlo Verdone a Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone fino a testimonianze di repertorio di Pippo Baudo e Renzo Arbore o di Gerardo Ferrara, la controfigura di Troisi ne "Il postino".