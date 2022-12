I film da vedere al cinema questa settimana (7-14 dicembre 2022)

In occasione dell’Immacolata la nuova settimana del cinema inizia già mercoledì. Il 7 dicembre 2022 arrivano infatti in sala le nuove uscite: dal nuovo film di Louis-Julien Petit Sì, chef! – La brigade all’esordio sul grande schermo di Margherita Mazzucco nei panni di Chiara fino alla nuova avventura del Gatto con gli Stivali e il documentario del Premio Nobel Annie Ernaux, scopriamo tutte le trame e i trailer dei migliori film.

Sì, chef! – La brigade

di Louis-Julien Petit, con Audrey Lamy e François Cluzet

Cathy è una chef che ama il suo lavoro e, raggiunti i quarant’anni, vuole finalmente aprire un suo ristorante stellato. Le difficoltà – soprattutto economiche, organizzative e burocratiche – sono però tantissime, e la cuoca è costretta ad accettare un lavoro fuori città nella di un centro migranti. Inizialmente diffidente, Cathy scoprirà una nuova vita culinaria, condividendo la sua passione e legando sempre di più coi ragazzi e i colleghi. Una commedia sociale che sa equilibrare genuinamente toni leggeri e drammatici, senza mai cadere nella retorica. Dalla cucina di una sous-chef alla delicata tematica dei clandestini minorenni e dei rimpatri - e grazie a interpreti di prim’ordine - La brigade conquista.

Il corsetto dell’Imperatrice

di Marie Kreutzer, con Vicky Krieps e Colin Morgan

È il 1887 e l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come la Principessa Sissi, sta per compiere quarant’anni. Nonostante i suoi mille impegni, Sissi è sempre stata un’icona di moda del tempo, mantenendo con smania la sua bellezza e la sua eleganza, ma si trova ora preda di un’inquietudine che la porta a viaggiare tra Inghilterra e Baviera e ritrovare luoghi e persone della sua giovinezza.

Presentato al Toronto Fiction Festival, a Cannes (nella sezione Un Certain Regard) e poi alla Festa del Cinema di Roma, Il corsetto dell’Imperatrice è un bellissimo viaggio nella figura della Principessa Sissi che oscilla tra l’immagine pubblica, i fantasmi del passato e le ansie di una donna regale quanto sofferente.

Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio

di Joel Crawford

Come ogni felino, il Gatto con gli Stivali ha nove vite ma, dopo l’ultima avventura, gliene è rimasta soltanto una, come gli comunica inesorabilmente la Morte. In compagnia della sua ex partner Kitty e con l’aiuto del cane randagio Perro, il Gatto parte così per la Foresta Nera alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri, in grado di salvarlo dalla fine. Anche Riccioli d’Oro e la Famiglia Criminale dei tre Orsi sono però sulle tracce della magica mappa.

Un irresistibile stile low-frame e uno spirito quasi gotico - a tratti “anarchico” - per raccontare l’attesa nuova avventura dell’amato gatto latinoamericano, tenendo completamente incollati allo schermo adulti e bambini. Azioni e inseguimenti così come riflessioni più mature su vita e legami, il tutto unito a una grafica da far strabuzzare gli occhi.

Annie Ernaux – I miei anni Super 8

di Annie Ernaux e David Ernaux-Briot, con Annie Ernaux

La scrittrice francese Annie Ernaux - premio Nobel per la Letteratura 2022 e autrice del romanzo “L’evento”, che ha ispirato il film omonimo e vincitore del Leone d’oro a Venezia 78 – racconta la sua vita in un documentario composto dai filmati realizzati dal marito Philippe con una cinepresa in Super 8 tra il 1972 e il 1981. Dalle cene di famiglia agli scambi di regali fino ai cambiamenti sociali francesi, le immagini mute “lette” e commentate dalla voce della scrittrice sono un vero e proprio viaggio intimo, autentico e sospeso nel tempo.

Chiara

di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano

Assisi, 1211. Durante la notte la giovane Chiara decide di lasciare la sua famiglia benestante e raggiungere l’amico Francesco per seguire il suo percorso, spogliandosi dei suoi averi e perseguendo una vita fatta di povertà e preghiera, di castità e comunità in monastero. I suoi miracoli, la sua carità e soprattutto la sua lotta alla clausura ottengono sempre più seguito, tanto da scomodare addirittura il Papa.

Dopo il successo ne L’amica geniale, Margherita Mazzucco esordisce anche al cinema nei panni della giovane santa d’Assisi, raccogliendo tutta l’energia di una figura femminile centrale nel rifiuto delle impostazioni gerarchiche del tempo.