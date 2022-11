Cinema: le uscite della settimana

Settimana cinematografica ricca di nuove uscite quella che si apre giovedì 17 novembre per i cinema italiani. Dal secondo capitolo della trilogia dedicata a Diabolik dei fratelli Manetti a Marco Giallini ne Il Principe di Roma fino al thriller gastronomico The Menu, La signora Harris va a Parigi e il reboot Belle e Sebastien – Next Generation: scopriamo tutte le trame e i trailer dei film in arrivo.

Diabolik – Ginko all’attacco!

di Antonio e Marco Manetti, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci

Con l’aiuto della sua complice e amante Eva Kant, Diabolik mette a segno l’ennesimo colpo grosso impossessandosi della collezione Armen, ma cade in una trappola tesa dall’ispettore Ginko. La Polizia di Clerville si impossessa così del rifugio e del laboratorio del Re del Terrore e Ginko, ormai ossessionato dal fermare il criminale, viene contattato proprio da Eva, disposta a collaborare per prendersi una vendetta su Diabolik. Nel secondo capitolo della trilogia non c’è più Luca Marinelli nei panni di Diabolik (sostituito da Giacomo Giannotti) ma la formula vincente dei Manetti Bros. non cambia: fedeltà assoluta alla storia (albo n.16), atmosfere più che suggestive, bellissimi dialoghi da fumetto. Arrivano anche nuovi personaggi, come l’aristocratica amante di Ginko Altea di Valleberg.

The Menu

di Mark Mylod, con Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Janet McTeer, Aimee Carrero, John Leguizamo VIP e celebrità, critici gastronomici e amanti di cucina gourmet – tra cui Tyler e Margot – si recano su un’isola privata dove sorge il ristorante stellato di Slowik, chef specializzato in cucina molecolare. Qui prende forma il suo sorprendente menù degustazione a cui, tuttavia, si accompagna un macabro spettacolo tutto intorno. Dark comedy dai tratti horror che rientra nella scia cinematografica recente di Pig e Boiling Pointi, dove il mondo culinario e ciò che orbita attorno viene esasperato fino a un acido e intenso thriller gastronomico.

Il Principe di Roma

di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò e Andrea Sartoretti

Roma, 1829. Il più che benestante Bartolomeo Proietti vuole diventare nobile e, per farlo, chiede la mano alla figlia del principe Accoramboni, che gli permetterebbe di ottenere l’agognato titolo. L’accordo clandestino con l’aristocratico sarà possibile solo dietro pagamento di ben cento scudi, e Bartolomeo inizia subito a raccogliere la somma. Il suo viaggio, tuttavia, sarà costellato di incontri incredibili con anime che si aggirano da secoli per Roma, e la ricerca del denaro passerà in secondo piano. Dopo il successo di A Classic Horror Story, co-diretto nel 2021 con Roberto De Feo, Paolo Strippoli dirige una pellicola delle solide tinte horror in una Roma sommersa da pioggia e sangue, aggiungendo un dramma familiare più intimo come epicentro della violenza.

La signora Harris va a Parigi

di Anthony Fabian, con Lesley Manville e Jason Isaacs

Nella Londra degli anni Cinquanta la signora Harris lavora come donna delle pulizie per esigenti clienti altolocate. Un giorno trova nell’armadio di una di loro un abito d’alta moda di Dior e se ne innamora. Rimasta vedova e abbandonata dalla buona sorte, decide di andare fino a Parigi per comprare un vestito uguale e, soprattutto, riscattarsi agli occhi degli altri. Adattamento dell'omonimo romanzo del 1958 di Paul Gallico, La signora Harris va a Parigi è una delicata e genuina commedia, trascinata dal sogno-metafora di un abito e dalla sua protagonista interpretata stupendamente da Lesley Manville

Belle e Sebastien – Next Generation

di Pierre Coré, con Robinson Mensah Rouanet e Michèle Laroque

La madre deve partire per un viaggio di lavoro e il piccolo Sébastien starà con la nonna e la zia, in un piccolo paese di montagna. Aiutare la famiglia e far pascolare le pecore non è esattamente il sogno di un bambino di città, ma la monotonia dei suoi giorni in fattoria viene rotta dall’incontro con Belle, un enorme cane pastore tenuto in gabbia perché ingiustamente considerato pericoloso. Dopo aver liberato la sua nuova amica, l’estate di Sébastien diventerà la più entusiasmante della sua vita. Una delle amicizie più iconiche del cinema recente torna sul grande schermo con un reboot ambientato ai giorni nostri, in un film in cui domina il suo irresistibile protagonista a quattro zampe che non può che conquistare l’affetto di tutta la famiglia.

Le altre uscite

Da segnalare al cinema da giovedì 17 novembre anche il triangolo amoroso di Juliette Binoche nel francese Incroci sentimentali e il cast stellare (Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi, Claudio Gregori, Francesco Pannofino) di The Christmas Show, oltre a Notte Fantasma, Princess, e l’indiano Last Film Show.