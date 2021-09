Weekend al cinema, i film in uscita tra No Time to Die e Respect

Ultimo fine settimana di settembre con l'attesissimo nuovo capitolo di 007, No Time to Die, finalmente in arrivo al cinema dopo i ripetuti rinvii causa Covid-19 degli ultimi 12 mesi. 550 sale in tutta Italia per poter ammirare l'ultimo James Bond firmato Daniel Craig, senza dimenticare Respect, biopic su Aretha Franklin interpretato da Jennifer Hudson.

Queste le due novità principali del weekend, impreziosito anche da altre inedite uscite. A seguire tutti i film da oggi in sala.

No Time to Die di Cary Joji Fukunaga (al cinema dal 30 settembre)

Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia. La nostra recensione.

Respect di Liesl Tommy (al cinema dal 30 settembre)

Respect è l’atteso biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul Aretha Franklin, interpretata dal premio Oscarâ Jennifer Hudson. Il film racconta la straordinaria storia di una delle voci più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia - quando cantava nel coro della chiesa di suo padre - fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali. Nel cast anche Forest Whitaker, Marlon Wayans, Tituss Burgess, Audra McDonald e Mary J. Blige. La nostra recensione.

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic (al cinema dal 30 settembre)

Dandidato agli Oscar del 2020 come Miglior film internazionale, nominato ai Golden Globe come Miglior film in lingua straniera e per la Miglior regia, candidato a 2 premi Bafta. Presentato in Concorso a Venezia 77, Quo Vadis, Aida? è la ricostruzione dei tragici eventi di Srebrenica del 1995. La regista di Sarajevo, già premiata con l’Orso d’Oro alla Berlinale nel 2006 con la sua opera prima Il segreto di Esma, racconta una tragedia collettiva attraverso la storia di una donna che tenta l’impossibile per salvare la sua famiglia.

I Nostri Fantasmi di Alessandro Capitani (al cinema dal 30 settembre)

Presentato a Venezia alle Giornate degli Autotri – Notti Veneziane, I Nostri Fantasmi è interpretato da Michele Riondino, Hadas Yaron, Paolo Pierobon, Orlando Forte e Alessandro Haber. Valerio e suo figlio Carlo, di sei anni, vivono nel sottotetto della casa da cui sono stati sfrattati. Ogni volta che arrivano nuovi inquilini, li terrorizzano inscenando la presenza di fantasmi, nella speranza di tornare a vivere nell’appartamento "di sotto". Per Carlo è un gioco che lo protegge da una vita misera e da una mamma assente. E per un po’ funziona, finché non arriva Myriam in fuga con la piccola Emma da un marito violento. Ma lei dei fantasmi non ha paura…

Sulla Giostra di Giorgia Cecere (al cinema dal 30 settembre)

Una vita ormai dimenticata torna a bussare alla porta. Da qui parte Sulla giostra, divertente commedia al femminile in cui due donne, molto diverse, saranno costrette a mettere a confronto tutte le loro differenze. Claudia Gerini e Lucia Sardo sono rispettivamente una donna bella e di successo, che da anni vive a Roma e ha abbandonato il paese di origine, in cui invece continua da sempre a vivere l’altra, la vecchia governante della casa di famiglia. Le due donne dovranno imparare a fare i conti con i loro caratteri, i sogni, le ambizioni, i fallimenti, le speranze, che diventano movimenti ipnotici di una grande “giostra” che nessuno potrà mai governare. A completare il cast, Alessio Vassallo e Paolo Sassanelli.

47 metri: Great White di Martin Wilson (al cinema dal 30 settembre)

Una vacanza si trasforma in incubo quando cinque passeggeri di un idrovolante rimangono arenati a chilometri di distanza dalla costa. Dovranno vedersela con le scorte di cibo che stanno finendo e con i terribili squali che li aspettano sotto la superficie dell’acqua. Nel cast Aaron Jakubenko, Katrina Bowden, Tim Kano e Kimie Tsukakoshi.

Bing e le storie degli animali (al cinema dal 30 settembre)

Bing e le storie degli animali Mix di episodi e giochi interattivi da fare insieme in sala. I Bingsters dovranno infatti aiutare Pico con il suo speciale libro di adesivi, scoprendo lungo la strada tutti gli animali preferiti di Bing.