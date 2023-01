Netflix, è film d'azione mania, ecco i più visti al mondo nel 2022

Si distinguono dalle altre tipologie di film per quelle scene piene di adrenalina dove l'eroe è costretto a dover affrontare una serie di sfide con coraggio e una certa prestanza fisica. Stiamo parlando dei film d'azione. C'è chi li ama e chi li odia ma una cosa è certa, Netflix ha deciso di dare molto spazio a questo genere cinematografico ottenendo il maggior successo proprio grazie a questi titoli pieni di scene d'azione. Lo scorso anno, infatti, la piattaforma di streaming ha lanciato moltissimi nuovi film d'azione alcuni dei quali hanno spopolato in tutto il mondo regalando a Netflix una bella spinta di visibilità. Ma quali sono stati i film d'azione più visti al mondo nel 2022? Ecco la classifica compleata stipulata sui dati di FlixPatrol. La classifica è stata costruita contando non il numero di spettatori ma la popolarità di un film nel tempo.

I film d'azione più popolari su Netflix a livello globale

A livello globale il film più amato in assoluto dal pubblico è stato The Gray Man, battendo tutti gli altri film d'azione dello scorso anno. Il thriller d'azione con Ryan Gosling e Chris Evans, infatti, non solo è al primo posto di questa classifica ma è anche il quarto film più visto di sempre su Netflix. Anche Red Notice ha avuto un certo successo e per quanto riguarda i film non in lingua inglese, a imporsi con forza in questa top50 è RRR, il film indiano che quasi certamente farà incetta di premi a livello internazionale.

La classifica completa