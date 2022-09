Quali film vedere ad inizio settembre al cinema

Il mese di settembre si apre di giovedì, il tradizionale giorno delle nuove release al cinema. Tra le uscite spicca indubbiamente l’ultima fatica animata Warner Bros. ambientata in un mondo DC a quattro zampe, ma non mancano altre produzioni interessanti, da Un’ombra sulla verità a Brian e Charles. Scopriamo tutte le uscite della settimana.

DC League of Super-Pets

di Jared Stern e Sam Levine

Superman e il suo supercane Krypto proteggono ogni giorno Metropolis combattendo fianco a fianco la criminalità. I due riescono a fermare Lex Luthor, che stava per mettere le mani sulla kryptonite arancione, ma non Lulu, un piccolo e malvagio criceto che rapisce Superman e l’intera Justice League. Il fedele compagno a quattro zampe dovrà così collaborare con una nuova squadra improvvisata di super-animali per salvare il proprio padrone e l’intera città di Metropolis.

Nato nei fumetti di Superman degli anni Cinquanta, Krypto the Superdog è il protagonista di un’avvincente e coraggiosa difesa della città di Metropolis, dove si susseguono senza sosta citazioni e riferimenti irresistibili al mondo DC. Nel cast dei doppiatori anche Lillo e Maccio Capatonda.

Un’ombra sulla verità

di Philippe Le Guay, con François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, Jonathan Zaccaï e Denise Chalem

Simon ed Hélène Sandberg mettono in vendita la propria cantina, che viene acquistata dal signor Fonzic. L’uomo, apparentemente innocuo, è in realtà uno storico negazionista, un emarginato sociale che ha intenzione di vivere stabilmente in cantina. La coppia scopre la verità troppo tardi per annullare il contratto, e la presenza del nuovo, anomalo, inquilino sconvolgerà completamente gli equilibri della famiglia e di tutti condomini. Il signor Fonzic, inoltre, è a conoscenza di un segreto sulla famiglia Sandberg.

Un’ombra sulla verità (titolo originale “L’uomo della cantina”) utilizza non-detti e segreti che vengono da lontano per andare a minare direttamente la società francese e la sua morale borghese, attraverso quella che sembra semplicemente una “scheggia” ambigua se non impazzita.

Brian e Charles

di Jim Archer, con David Earl e Chris Hayward

Brian è un inventore che conduce una vita solitaria in un paesino della campagna gallese. Dopo l’ennesimo lungo inverno passato senza nessuno, l’ingegnoso uomo trova tra dei rottami una testa di un manichino e decide di costruire Charles, un robot dalle sembianze umane per avere compagnia. In una notte di tempesta il robot prende vita, e Brian troverà finalmente un amico. I problemi cominceranno quando Charles inzierà a farsi domande sul mondo e vorrà uscire dalla proprietà per esplorarlo.

Esattamente come un moderno Geppetto, il protagonista Brian dà vita a un singolare “Pinocchio” che, muovendosi in una provincia britannica oltremodo rurale, racconta una strana storia di amicizia ma non solo, andando a esplorare i mondi dell’isolazionismo, dell’ingenuità e del male. Presentato in anteprima nazionale allo scorso Giffoni Film Festival.

Io e mio fratello

di Luca Lucini, con Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino, Claudio Colica, Paola Lavini, Ninni Bruschetta, Marco Leonardi, Nino Frassica, Lunetta Savino

Sofia e Mauro sono due fratelli molto diversi, e per questo spesso in conflitto. Sofia è considerata alla stregua di una pecora nera, una sciupafemmine che si è trasferita a Milano per sfuggire alla soffocante arretratezza del suo paese, mentre Mauro è rimasto in Calabria per mandare avanti l’azienda di famiglia. Tutto cambia quando Mauro si sta per sposare con Michela, il primo e unico vero amore di Sofia. Quest’ultima torna subito in Calabria, dove l’attende finalmente un confronto tra fratelli.

Al cinema già dal 29 agosto, nonostante una distribuzione in poche sale Io e mio fratello segna il ritorno di Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Amore, bugie & calcetto, Solo un padre, Oggi sposi) alla regia di una pellicola destinata al grande schermo.

Le Favolose

di Roberta Torre

Antonia è stata uccisa due volte. Quando è scomparsa, infatti, i genitori hanno organizzato dei funerali in gran segreto, l’hanno vestita da uomo e sulla lapide hanno scritto il nome che aveva prima della transizione, andando a vanificare tutto il suo coraggioso percorso. È per questo che le sue amiche si riuniscono: per ricordarla, rievocarla e ridarle la sua vita. Troppe famiglie ancora ricorrono a questo ingiusto trattamento per nascondere l’identità dei propri figli trans solo perché si vergognano.

Evento speciale al cinema il 5, 6 e 7 settembre, Le favolose offre un interessante sguardo dal taglio documentaristico su una problematica spesso ignorata, ricorrendo ad alcune stelle della costellazione trans che – attraverso ricordi, storie e aneddoti – raccontano il percorso di transizione non solo come scelta di vita, ma come atto politico.