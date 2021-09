Weekend al cinema, i film in uscita tra Toni Servillo e Matt Damon

Non solo Shang-Chi, Come un Gatto in Tangenziale 2 o Fast and Furious 9. Nuovo fine settimana in arrivo e solita sfornata di novità per le sale d’Italia, tra film d’autore in arrivo dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, thriller e lungometraggi animati.

Qui Rido Io di Mario Martone

Qui Rido Io di Mario Martone, in corsa per il Leone d’Oro al Lido, vede Toni Servillo negli abiti del grande attore comico Eduardo Scarpetta, re del botteghino di inizio ‘900, nella Napoli della Belle Époque dove splendono i teatri e il cinematografo. Di umili origini, Scarpetta si è affermato grazie alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca che nel cuore del pubblico napoletano ha soppiantato Pulcinella. Il teatro è la sua vita e attorno al teatro gravita anche tutto il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Al culmine del successo Scarpetta si concede quello che si rivelerà un pericoloso azzardo. Decide di realizzare la parodia de La figlia di Iorio, tragedia del più grande poeta italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. La sera del debutto in teatro si scatena un putiferio: la commedia viene interrotta tra urla, fischi e improperi sollevati dai poeti e drammaturghi della nuova generazione che gridano allo scandalo e Scarpetta finisce con l’essere denunciato per plagio dallo stesso D’Annunzio. Inizia, così, la prima storica causa sul diritto d’autore in Italia. Gli anni del processo saranno logoranti per lui e per tutta la famiglia tanto che il delicato equilibrio che la teneva insieme pare sul punto di dissolversi. Tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con un numero da grande attore saprà sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita.

Il Giro del Mondo in 80 Giorni di Samuel Tourneux

Per i più piccoli arriva al cinema Il Giro del Mondo in 80 Giorni di Jules Verne, qui in versione animata con Samuel Tourneux alla regia e una deliziosa scimmietta protagonista.

La Ragazza di Stillwater di Tom McCarthy

Presentato all’ultimo Festival di Cannes, esce in sala La Ragazza di Stillwater di Tom McCarthy, regista del pluri-premiato Il Caso Spotlight. Protagonista Matt Damon, nei panni di un operaio dell’industria petrolifera che parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione.

Beast di Michael Pearce

Per gli amanti del thriller occhio invece a Beast di Michael Pearce, film che racconta dell’attrazione fatale tra due anime complicate e fragili. Ambientato nell’isola di Jersey, dove gli abitanti sono sconvolti a causa dei brutali omicidi commessi da un serial killer, è il ritratto di una giovane donna di 27 anni, Moll (Jessie Buckley) che cerca di liberarsi da una famiglia soffocante e da una comunità conservatrice tipicamente isolana. L'incontro con Pascal (Johnny Flynn) di cui si innamora, la spinge a liberarsi delle catene che la tengono legata alla sua famiglia….