Weekend al cinema, i film in uscita tra Nanni Moretti e Space Jam 2

Il weekend è alle porte e i cinema d'Italia tornano a riempirsi di novità particolarmente attese. Film d'autore e blockbuster, pellicole animate e in arrivo dai Festival più famosi al mondo. Titoli per tutti i gusti, per ogni palato cinefilo. A voi sinossi, trailer e cast. Buona visione!

Tre Piani di Nanni Moretti (uscita 23 settembre 2021)

Il regista di Caro Diario torna in sala con l'adattamento dell'ominimo romanzo di Eshkol Nevo, Tre Piani. Al suo fianco Margherita Buy, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio ed Elena Lietti.

Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina di sette anni, Francesca. Nell’appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso fanno da babysitter alla bambina. Una sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina per molte ore. Quando finalmente i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia accaduto qualcosa di terribile. La sua paura si trasforma in una vera e propria ossessione. Al secondo piano vive invece Monica, alle prese con la prima esperienza di maternità. Suo marito Giorgio è un ingegnere e trascorre lunghi periodi all’estero per lavoro. Monica combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e la paura di diventare un giorno come sua madre, ricoverata in clinica per disturbi mentali. Giorgio capisce che non potrà più allontanarsi da sua moglie e sua figlia. Forse però è troppo tardi. Dora è una giudice, come suo marito Vittorio. Abitano all’ultimo piano insieme al figlio di vent’anni, Andrea. Una notte il ragazzo, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare il carcere. Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato e condannato per quello che ha fatto. La tensione tra padre e figlio esplode, fino a creare una frattura definitiva tra i due. Vittorio costringe Dora a una scelta dolorosa: o lui o il figlio.

Escape Room 2: Gioco Mortale di Adam Robitel (uscita 23 settembre 2021)

Sequel del thriller psicologico del 2019, in Escape Room 2 sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room. Per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco. Nel cast Indya Moore, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Holland Roden e Logan Miller.

Space Jam: New Legends di Malcom D. Lee (uscita 23 settembre 2021)

Sequel del cult anni '90 con Michael Jordan, in questo Space Jam: New Legends troviamo il campione NBA e icona globale LeBron James vivere un’epica avventura al fianco di Bugs Bunny. Un frenetico mix di due mondi che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

Paw Patrol: Il Film di Callan Brunker (uscita 23 settembre 2021)

Protagonisti di questo lungometraggio animato i cuccioli dotati di superpoteri dell'omonima serie TV per bambini. Humdinger, l’acerrimo nemico degli eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!

Il Buco di Michelangelo Frammartino (uscita 23 settembre 2021)

Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Buco ci porta nelle viscere della Terra. Durante il boom economico degli anni ’60, l’edificio più alto d’Europa viene costruito nel prospero nord Italia. All’altra estremità del paese nell’agosto del 1961 un gruppo di giovani speleologi visita l’altopiano calabrese e il suo incontaminato entroterra immergendosi nel sottosuolo di un Meridione che tutti stanno abbandonando. Scoprono così coi suoi 700 metri di profondità una delle grotte più profonde del mondo, l’Abisso del Bifurto dell’altopiano del Pollino, sotto lo sguardo di un vecchio pastore, unico testimone del territorio incontaminato.

Drive my Car di Hamaguchi Ryusuke (uscita 23 settembre 2021)

Tratto dall’omonimo racconto di Murakami Haruki e premiato a Cannes per la sceneggiatura, Drive my Car ha come protagonista Kafuku, un attore e regista teatrale che non riesce a superare la perdita della moglie Oto. L'uomo accetta di dirigere Zio Vanja per un festival di Hiroshima. Lì conosce Misaki, una giovane donna silenziosa incaricata di fargli da autista e di guidare la sua macchina. Viaggio dopo viaggio, superate le reciproche riluttanze, Kafuku e Misaki lasceranno affiorare segreti e confidenze…

Benvenuti a Casa Esposito di Gianluca Ansanelli (uscita 23 settembre 2021)

Commedia in salsa camorristica con Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Antonio Orefice e Elisabetta Pedrazzi, Benvenuti a Casa Esposito ruota attorno a Tonino Esposito, figlio di un celebre boss della Camorra del Rione Sanità. Goffo e maldestro, non è in grado di far male ad una mosca e per questo, alla morte del padre, tutto passa nelle mani di un altro affiliato. È un buono Tonino, ce la mette tutta a riscuotere il pizzo, a fare la voce grossa, a imitare il padre, ma non è il suo mestiere. Tonino conduce così una vita da mediocre camorrista, senza riuscire a farsi rispettare né da chi dovrebbe odiarlo per i suoi soprusi, né da chi dovrebbe amarlo per i suoi successi. Quando scoprirà che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità, Tonino avrà però l’occasione per riscattare la sua figura davanti alla propria famiglia e a tutta Napoli.