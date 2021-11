Weekend al cinema, i film da vedere tra Ghostbusters: Legacy e Annette

Fine settimana a tinte cinefile quello in arrivo grazie a non poche novità chiamate ad allietare i palati di chi punta a passare un paio d'ore di puro piacere al buio di una sala. Titoli per tutti i gusti, abbracciando i film d'autore in arrivo da Cannes e Venezia a quelli più romantici, passando per l'animazione e i blockbuster a stelle e strisce. Non vi resta altro da fare che scegliere, e correre in sala!

Ghostbusters: Legacy di Jason Raitman

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman, figlio di Ivan, e Gil Kenan.

Promises di Amanda Sthers

Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un'infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d'arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo, attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire. Adattamento del romanzo “Les Promesses” di Amanda Sthers, il film vede sul set Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno.

Annette di Leos Carax

Palma d’Oro per la Miglior regia al Festival di Cannes, Annette ruota attorno ad Henry (il candidato Oscar® Adam Driver) e Ann (il premio Oscar® Marion Cotillard). I due si amano, hanno talento da vendere, lui un comico tagliente, lei una star della musica. Il pubblico li ama, la stampa li adora, ma la gioia più grande arriva quando nasce la loro bambina Annette. Presto si accorgono che la piccola non è come tutte le altre, ma è destinata a qualcosa di molto speciale, che stravolgerà le loro vite e non solo.

Il Potere del Cane di Jane Campion

Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi. Leone d'argento - Premio speciale per la regia a Venezia, il film è interpretato da Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee.

La Persona peggiore del Mondo di Joachim Trier

Protagonista Renate Reinsve, vincitrice come Migliore attrice al Festival di Cannes. Il film è stato una delle sorprese del festival per il modo in cui il regista norvegese reinventa con ironia e profondità la commedia romantica: in dodici capitoli assistiamo all'educazione sentimentale di Julie, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione e a lungo divisa tra due uomini.

My Hero Academia: World Heroes Mission di Kenji Nagasaki

Terzo lungometraggio della serie fenomeno che ha conquistato il primo posto del botteghino giapponese battendo tutti i precedenti record di incassi. Il film, che vede protagonisti Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A, racconta una storia completamente originale che si pone all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale.

Ainbo – Spirito dell’Amazzonia di Jose Zelada e Richard Claus

Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo, una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice. Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo di uomini pronti a distruggere la foresta pur di arricchirsi, Ainbo capisce di non poter stare a guardare. Inizia così un rocambolesco viaggio attraverso le meraviglie della foresta in compagnia dei suoi strampalati spiriti guida: l’armadillo Dillo e il tapiro Piro, sempre al suo fianco nella avventurosa impresa di salvare l’Amazzonia.