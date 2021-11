Weekend al cinema, i film da vedere tra Eternals e il Leone d'Oro L'Événement

Primo fine settimana di novembre targato Marvel, grazie all'uscita monster di Eternals, nuovo cinecomic che al primo giorno di programmazione ha già incassato oltre mezzo milione di euro. Ma ci sarà pane per tutti i cinefili al buio della sala, grazie ad una programmazione straordinariamente ricca e variegata, che vedrà anche l'ultimo Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia tra i titoli protagonisti, senza dimenticare Io Sono Babbo Natale, ultima fatica dell'indimenticato Gigi Proietti.

Eternals di Chloe Zhao

Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants. Nel cast troviamo Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie e Kit Harington.

La scelta di Anne - L'Événement di Audrey Diwan

Ambientato nella Francia del 1963, La Scelta di Anne – L'Événement, interpretato da Anamaria Vartolomei e Pio Marmai, racconta il viaggio della battaglia fisica ed emotiva di Anne, una giovane donna che decide di abortire per completare i suoi studi e sfuggire al destino sociale della sua famiglia proletaria, in un mondo che condanna il desiderio delle donne, e il sesso in generale. Ma sarà una lotta contro il tempo…

Ultima notte a Soho di Edgar Wright

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright. Eloise (Thomasin McKenzie), un'aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni '60 dove incontra un'affascinante aspirante cantante, Sandy (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

I Molti Santi del New Jersey di Alan Taylor

"I Molti Santi del New Jersey" è il prequel della pluripremiata serie HBO "I Soprano". Il film è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark (New Jersey) e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti, qui al suo ultimo film), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “ sono Babbo Natale!”. Ma sarà davvero lui?

Il Bambino nascosto di Roberto Andò

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Bambino nascosto segna il ritorno in sala di Silvio Orlando, qui nei panni di Gabriele Santoro, titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro”– così lo chiamano nel quartiere - se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerà nell’intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell’attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro, d’istinto, decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro.

Antigone di Sophie Deraspe

Antigone è una studentessa brillante: 17 anni, il primo amore e un futuro promettente. Quando il fratello maggiore Eteocle viene ucciso dalla polizia, metterà in gioco tutto per salvare l’altro fratello, Polinice, incarcerato per aver aggredito il poliziotto che ha fatto partire il colpo. Alla legge degli uomini Antigone sostituisce il proprio senso di giustizia, fondato sull’amore e sulla solidarietà per la sua famiglia. “Ho infranto la legge ma lo rifarei, il cuore mi dice di aiutare mio fratello” diventa la voce del coro, guidato dall’amato Emone, che invade le strade e i social network in una rivolta generazionale in cui tutti i giovani si riconoscono in Antigone.

Yaya e Lennie - The Walking Liberty di Alessandro Rak

Questa è la storia di due spiriti liberi che vogliono trovare il loro posto nel mondo. Yaya, una ragazza dal carattere ruvido e dallo spirito indomito e Lennie, un giovane uomo alto più di due metri e affetto da un ritardo mentale. Uniti da un legame profondo si prendono cura l’uno dell’altro cercando di non farsi portar via l’unica ricchezza che gli è veramente rimasta: la loro libertà.

Fino ad essere Felici di Paolo Cipolletta

Andrea (Francesco Di Leva) è un un uomo di 40 anni che conduce un'esistenza all'apparenza ordinaria. Un tempo era un teatrante amatoriale, mentre oggi fatica ad arrivare a fine mese. Andrea è sposato con Lucia (Miriam Candurro), ma la loro vita matrimoniale non va a gonfie vele, esattamente come il suo lavoro. Quella che sembra una vita comune, non è affatto così, perché Andrea nasconde, in verità, un grande segreto: una volta a settimana si immerge nella movida napoletana, vestendo i panni di L’Octavia Meraviglia, la drag queen più nota delle serate partenopee...

Dovlatov di Aleksej German

Biopic che racconta sei giorni della vita dello scrittore Sergej Dovlatov. Insieme all'amico e poeta Joseph Brodsky, Dovlatov ha lottato per preservare il proprio talento e la propria integrità, in un contesto culturale e sociale dove i suoi amici e colleghi artisti venivano schiacciati dalla volontà inossidabile della macchina dello Stato.