Tutti i film Disney che usciranno al cinema (e su Disney+) nei prossimi 12 mesi

I cinema hanno riaperto, e forse il peggio è passato. Ci crede almeno la Disney, che ha deciso di annunciare tutti i film che sta producendo e che arriveranno nelle sale cinematografiche nei prossimi 12 mesi, fino a maggio 2022.

Ci sono titoli già annunciati al pubblico come il prequel Crudelia o il documentario di Peter Jackson sui Beatles, ci sono i nuovi film Marvel, che già nei giorni scorsi erano stati presentati in un adrenalinico video. E ci sono thriller, lungometraggi di animazione, film di ambientazione storica e molto altro.

A non esserci, come vi avevamo anticipato, è invece il film Pixar che tutti gli italiani attendono con ansia: Luca. Un'assenza che significherebbe escludere il film di Enrico Casarosa da quelli candidabili all'Oscar, a meno di qualche escamotage, come far uscire Luca in qualche cinema almeno per alcuni giorni, consentendogli così di rientrare nei parametri degli Academy Awards.

Ma vediamo quali sono i film che usciranno da qui al prossimo anno, con i titoli, le anticipazioni e soprattutto le date di uscita.

Crudelia

Diretto da Craig Gillespie e interpretato dalle vincitrici dell’Oscar Emma Stone ed Emma Thompson, Crudelia è il prequel che ci racconta la giovinezza della cattivissima di La carica dei 101.

Data di uscita al cinema: 26 maggio (salvo disponibilità dei cinema); dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP

Black Widow

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, l’attesissimo Black Widow è il primo film della Fase 4 nel Marvel Cinematic Universe.

Data di uscita al cinema: 7 luglio; dal 9 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP

Jungle Cruise

Con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, l’avventura Disney Jungle Cruise è ispirata a un'attrazione di Disneyland (no, non la famosa giostra di Biancaneve) e punta a ripetere il successo della "sorella" Pirati dei Caraibi.

Data di uscita al cinema: 28 luglio; dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP

Free Guy - Eroe per gioco

Diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, un'entusiasmante commedia d’azione Twentieth Century Studios

Data di uscita al cinema: 11 agosto

The Beatles: Get Back

Il documentario dell’acclamato regista Peter Jackson sui Fab Four, con materiali inediti e video d'epoca che ci mostrano John, Paul, George e Ringo nei momenti di intimità.

Data di uscita al cinema: 26 agosto

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, il film targato Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è il secondo della Fase 4 del MCU.

Data di uscita al cinema: 1 settembre

The Night House – La Casa Oscura

Thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall

Data di uscita al cinema: 16 settembre

The Eyes of Tammy Faye

Con Jessica Chastain e Andrew Garfield, il film ispirato all'omonimo documentario parla dei telepredicatori Tammy Faye e Jim Bakker.

Data di uscita al cinema: 23 settembre

The Last Duel

Il nuovo film storico diretto da Ridley Scott The Last Duel, con Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck

Data di uscita al cinema: 14 ottobre

Ron – Un Amico Fuori Programma

Ron è il migliore amico di Barney, giovane studente. Solo che Ron è un device, che cammina e parla.

Data di uscita al cinema: 21 ottobre

Antlers

Prodotto da Guillermo del Toro per Searchlight Pictures, parla di un'insegnante e di suo fratello sceriffo alle prese con i misteri di un ragazzino, studente di lei.

Data di uscita al cinema: 28 ottobre

Eternals

Film Marvel diretto da Chloé Zhao, fresca di Oscar per Nomadland, e interpretato da un cast stellare tra cui Angelina Jolie e Richard Madden.

Data di uscita al cinema: 3 novembre

Encanto

Il nuovo film d’animazione (ma anche musical) targato Walt Disney Animation Studios, che parla di una ragazzina, unico membro non magico della sua famiglia.

Data di uscita al cinema: 25 novembre

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv — Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020

West Side Story

Il nuovo adattamento cinematografico del musical West Side Story, diretto dal regista Steven Spielberg

Data di uscita al cinema: 16 dicembre

Le prime immagini e le anticipazioni sul remake di West Side Story diretto da Spielberg

The King’s Man – Le Origini

Il nuovo lungometraggio targato 20th Century Studios, diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes

Data di uscita al cinema: 29 dicembre

Deep Water

Film con Ben Affleck e Ana De Armas

Data di uscita al cinema: 13 gennaio 2022

Nightmare Alley

Thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe.

Data di uscita al cinema: 27 gennaio 2022

Assassinio sul Nilo

Diretto e interpretato da Kenneth Branagh e basato sul celebre romanzo del 1937 di Agatha Christie

Data di uscita: 10 febbraio 2022



Turning Red

Film Disney Pixar diretto dal vincitore dell’Oscar Domee Shi e prodotto da Lindsey Collins.

Data di uscita al cinema: 10 marzo 2022

Doctor Strange In The Multiverse of Madness

Film dei Marvel Studios interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor.

Data di uscita al cinema: 23 marzo 2022

Thor: Love and Thunder

Altro film Marvel, diretto da Taika Waititi e con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

Data di uscita al cinema: 4 maggio 2022