Encanto e Red, iniziamo a familiarizzare con i film di animazione Disney Pixar che vedremo prossimamente

Ci siamo emozionati con Raya e l'ultimo drago, siamo rimasti estasiati dalla dolcezza di Luca, ma in casa Disney le emozioni non finiscono mai. Ed ecco infatti che in questi giorni sono usciti i trailer e le prime indiscrezioni relative ai prossimi due film di animazione, Encanto e Red, prodotti rispettivamente da Walt Disney Animation Studios e dalla Pixar.

Il primo, Encanto, parla di una famiglia magica in Colombia; il secondo, Red, racconta invece la storia di una ragazza che quando si agita diventa un panda rosso gigante. Queste le sintesi estreme, di seguito invece le anticipazioni e le immagini dei due film animati.

Encanto: trama, data di uscita e trailer

Encanto è il nuovo film d'animazione targato Walt Disney Animation Studios, diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel - L'intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis). Il film arriverà il 25 novembre nei cinema italiani, mentre non si conosce al momento la data di uscita su Disney+ (con o senza accesso Vip).

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia (dove gli sceneggiatori si sono recati in viaggio per conoscere i costumi locali), in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il (divertente) trailer di Encanto è stato pubblicato in italiano su YouTube da Disney Italia, e nel video si può sentire la canzone originale "Colombia, Mi Encanto" tratta dal film e interpretata dal cantautore e attore 17 volte vincitore del GRAMMY e del Latin GRAMMY Carlos Vives, nato a Santa Marta in Colombia. "Questa canzone celebra la magica diversità della Colombia", afferma Vives. "Fremo dalla voglia di vedere come la musica riuscirà a fondersi con le immagini e i personaggi ispirati all’‘encanto’ dei colombiani". Il film include le nuove canzoni del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania).

Red: le anticipazioni e il teaser trailer

Ci vorrà invece un po' più di tempo prima di vedere Red, il film diretto da Domee Shi, vincitrice del Premio Oscar per il cortometraggio del 2018 Bao (un percorso molto simile a quello che ha portato il "nostro" Enrico Casarosa alla creazione di Luca). Quello che sarà il nuovo lungometraggio d'animazione targato Pixar Animation Studios, infatti, arriverà nel 2022.

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un'adolescente come lei.

Nel trailer ufficiale, pubblicato da Disney Italia, vediamo infatti che la mamma di Mei Lee si nasconde dietro un albero del cortile della scuola in cui la figlia è a lezione. La ragazza è così imbarazzata da trasformarsi immediatamente.