I migliori film in uscita nel 2021 su Amazon Prime Video

Thriller, commedie, storie d'amore, polizieschi, drammi: è quanto mai vario l'elenco dei nuovi film in uscita su Amazon Prime Video nel 2021. Un catalogo che comprende produzioni italiane e internazionali, e che annovera nomi come Stefano Sollima (attesissimo il suo film tratto da un romanzo di Tom Clancy), Eddie Murphy e, per quanto riguarda i documentari, Mary J. Blige (oltre al documentario I am Greta in uscita nei prossimi giorni).

Tra i nuovi film, anche quattro nuove storie della serie antologica horror Welcome to the Blumhouse, uscita per la prima volta nel 2020. Ecco di seguito i titoli, i cast e le trame dei film in uscita nel 2021 su Amazon Prime Video (approfondimento sulle nuove serie tv Prime Video a questo link; approfondimento sui nuovi show Prime Video a questo link).

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Original)

Durante un’incredibile notte del 1964 quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo si incontrano per festeggiare una delle rimonte più importanti della storia della box. Lo sfavorito Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco avrebbe cambiato nome in Muhammad Ali, ha infatti appena battuto il campione dei pesi massimi Sonny Liston presso la Convention Hall di Miami, e vuole festeggiare con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge).

Basato sull’omonimo, premiato spettacolo teatrale e diretto da Regina King, One Night in Miami è un racconto di finzione inspirato alla storica notte che questi quattro formidabili individui hanno passato insieme, una panoramica delle lotte che queste persone hanno affrontato e del ruolo vitale che ognuno di loro ha ricoperto nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni 60. Più di 40 anni dopo, le loro conversazioni sulle ingiustizie razziali e religiose e sulla responsabilità personale hanno ancora grande valore.

Data di uscita: 15 gennaio

Diretto da: Regina King

Scritto da: Kemp Powers

Prodotto da: Jess Wu Calder, Keith Calder, Jody Klein, Chris Harding

Cast: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson; con Beau Bridges & Lance Reddick

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO (Amazon Original)

Attesissimo sequel dell’iconica commedia Il principe cerca moglie, divenuta poi un cult e grande successo al box office con oltre 288 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo (approfondimento sul nuovo film a questo link).

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Data di uscita: 5 Marzo 2021

Diretto da: Craig Brewer

Scritto da: Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, su soggetto di Barry W. Blaustein

Prodotto da: Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile e Andy Berman

Cast: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Louie Anderson, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor

BLISS (Amazon Original)

Una sorprendente storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale. La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece è bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverà alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di verità.

Diretto da: Mike Cahill

Scritto da: Mike Cahill

Prodotto da: James D. Stern, Lucas Smith, Marsha Swinton

Cast: Salma Hayek, Owen Wilson

GOVERNANCE - TUTTO HA UN PREZZO

Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è costretto ad abbandonare l’incarico di direttore generale di un gruppo petrolifero dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Renzo prepara la sua vendetta, ma la situazione gli sfugge di mano…

Diretto da: Michael Zampino

Scritto da: Michael Zampino, Heidrun Schleef, Giampaolo Rugo

Cast: Massimo Popolizio, Vinicio Marchioni

UNA RELAZIONE

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché́ le persone cambiano. E nessun cambiamento è, né può essere, indolore.

Diretto da: Stefano Sardo

Scritto da: Valentina Gaia, Stefano Sardo

Prodotto da: Ascent Film, Nightswim

Cast: Guido Caprino, Elena Radonicich, Federica Victoria Caiozzo aka Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Tommaso Ragno, Enrica Bonaccorti, Jalil Lespert, Luigi Diberti, Sara Mondello

THE MAP OF TINY PERFECT THINGS (Amazon Original)

Un adolescente vive felicemente la stessa giornata in un loop temporale infinito. Ma il suo mondo sarà sconvolto dall'incontro con una ragazza come lui bloccata in una distorsione temporale. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine.

Diretto da: Ian Samuels

Scritto da: Lev Grossman (Screenplay and Novel)

Prodotto da: Aaron Ryder, Ashley Fox, Akiva Goldsman, Greg Lessans, Scott Lumpkin

Cast: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Josh Hamilton, Cleo Fraser

RUN SWEETHEART RUN (Amazon Original)

Un appuntamento al buio diventa un incubo di violenza e la protagonista, braccata, si dà alla fuga verso casa attraversando Los Angeles a piedi.

Diretto da: Shana Feste

Scritto da: Shana Feste

Prodotto da: Shana Feste, Jason Blum, Brian Kavanaugh-Jones, Jennifer Besser, Couper Samuelson, Bea Sequeira, Jeanette Volturno

Cast: Ella Balinska, Pilou Asbæk, Aml Ameen, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Clark Gregg, Shohreh Aghdashloo

TOM CLANCY'S WITHOUT REMORSE (Amazon Original)

Without Remorse segue le avventure dell’agente John Clark, conosciuto anche con il nome di John Terrence Kelly, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA.

Diretto da: Stefano Sollima

Scritto da: Taylor Sheridan (screenplay), Tom Clancy (novel)

Prodotto da: Skydance Media

Cast: Michael B. Jordan, Jodie Smith-Turner e Jamie Bell

THE VOYEURS (Amazon Original)

Quando Pippa e Thomas si trasferiscono nel loro appartamento dei sogni, notano che le loro finestre si affacciano direttamente sull’appartamento di fronte, ritrovandosi testimoni della volubile relazione dell’avvenente coppia che vive nell’altro lato della strada. Ma quando proveranno ad intervenire in maniera anonima nelle loro vite, metteranno involontariamente in moto una catena di eventi che culmineranno in un totale disastro.

Diretto da: Michael Mohan

Scritto da: Michael Mohan

Prodotto da: Greg Gilreath, Adam Hendricks

Cast: Sydney Sweeney, Ben Hardy, Justice Smith, Natasha Liu Bordizzo

BIRDS OF PARADISE (Amazon Original)

Basato sul romanzo “Bright Burning Stars” dell’autrice A. K. Small, Birds of Paradise è ambientato in una prestigiosa scuola di danza classica di Parigi, in cui la nuova arrivata diventa amica di una ballerina prodigio prostrata dal dolore, mentre tutti i danzatori competono per raggiungere il premio più ambito della scuola: un contratto con il corpo di ballo dell’Opera di Parigi. Con la crescente pressione, le ragazze sono spinte fin al loro limite fisico ed emotivo, il loro legame viene messo a dura prova e sono costrette a chiedersi fino a che punto sono disposte a spingersi per vincere.

Diretto da: Sarah Adina Smith

Scritto da: Sarah Adina Smith

Prodotto da: Trevor Adley, Dara Gordon, Jonako Donely

Cast: Kristine Froseth, Diana Silvers

THE MANOR - WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Dopo un infarto, Judith Albright si trasferisce in una casa di riposo d’epoca, dove inizia a sospettare che qualcosa di sovrannaturale stia incombendo sui suoi ospiti. Per riuscire a scappare avrà bisogno di convincere tutti intorno a sé che non c’è alcun motivo per lei di restare lì.

Diretto da: Axelle Carolyn

Scritto da: Axelle Carolyn

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King di Sandy King Productions and Richard J Bosner

Cast: Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane

BLACK AS NIGHT - WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Un’adolescente con problemi di autostima ritrova la sicurezza in sé stessa in maniera alquanto inusuale: trascorre l’estate a combattere i vampiri che minacciano i senza tetto di New Orleans con l’aiuto del suo migliore amico, il ragazzo per il quale ha sempre avuto un debole, e una strana ragazza di buona famiglia.

Diretto da: Maritte Lee Go

Scritto da: Sherman Payne

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina, Guy Stodel

Cast: Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle e Frankie Smith

MADRES - WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Una coppia americana di origini messicane in attesa del primo figlio si trasferisce in una comunità di agricoltori migranti nella California degli anni '70. Quando la moglie inizia ad avere strani sintomi e visioni terrificanti, proverà a capire se il tutto è legato a una leggendaria maledizione o a qualcosa di ancor più terribile.

Diretto da: Ryan Zaragoza

Scritto da: Marcella Ochoa & Mario Miscione

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma di Marginal Media e Matt Myers

Cast: Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo

BINGO - WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Nel barrio di Oak Springs vive un caparbio gruppo di anziani amici che rifiutano la gentrificazione del quartiere. Il loro leader, Lupita, li tiene uniti come una comunità, una famiglia. Non possono di certo immaginarsi che la sala del loro amato Bingo sta per essere venduta ad una forza ben più potente del denaro.

Diretto da: Gigi Saul Guerrero

Scritto da: Perry Blackshear, Gigi Saul Guerrero & Shane McKenzie

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce e Raynor Shimabukuro di Luchagore

INVASION (Amazon Original)

Invasion segue la storia di due fratelli in fuga con il padre, un Marine decorato, che tenta di proteggerli da una minaccia sovrannaturale. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose e inaspettate, i ragazzi dovranno affrontare l’amara realtà e lasciarsi l’infanzia alle spalle.

Diretto da: Michael Pearce

Scritto da: Michael Pearce, Joe Barton

Prodotto da: Dimitri Doganis, Piers Vellacott, Derrin Schlesuinger

Cast: Riz Ahmed, Octavia Spencer, Janina Gavankar, Rory Cochrane

LE BAL DES FOLLES (Amazon Original - Francia)

Dramma in costume ambientato nel XIX secolo, narra la storia della giovane appassionata Eugénie, che scopre di avere il potere speciale di sentire i morti. Quando la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all'ospedale La Pitié Salpétrière senza possibilità di sfuggire al proprio destino. L'ospedale, diretto dal famoso pioniere della neurologia, il Dr. Charcot, è una clinica neurologica parigina dove vengono internate le donne a cui vengono diagnosticate isteria, pazzia, egomania, epilessia e altri tipi di malattie fisiche e mentali.

Diretto da: Mélanie Laurent

Prodotto da: Légende Films

Cast: Mélanie Laurent, Lou de Lâage

DOCUMENTARIO SU MARY J. BLIGE (senza titolo) (Amazon Original)

25 anni fa Mary J. Blige faceva uscire il suo fondamentale album “My Life”. In quel periodo era alle prese con numerose lotte personali, che è stata in grado di incanalare in un capolavoro emozionante che è amato e apprezzato a livello universale. Ora Mary J. Blige torna sulla sua musica e riflette sulla donna che era allora …e sulla donna che è diventata.

Diretto da: Vanessa Roth

Prodotto da: Mary J. Blige, Tara Long, Mark Ford, Sean Combs, Ashaunna Ayars, Nicole Jackson, Kevin Lopez.

THE BOY FROM MEDELLIN (Amazon Original)

The Boy from Medellín offre un accesso senza precedenti alla superstar internazionale J Balvin nei giorni che precedono il concerto più importante della sua carriera – una performance sold-out nella sua città natale, Medellin, in Colombia. Un film profondamente immersivo e incentrato sul suo protagonista, girato da un team internazionale tra la Colombia e New York, che offre uno sguardo inedito sui momenti più importanti ed emozionanti della vita di una delle star più grandi al mondo.

Diretto da: Matthew Heineman

Prodotto da: Matthew Heineman, Juan Camilo Cruz, Myles Estey e Joedan Okun