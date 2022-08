Buon compleanno Dustin Hoffman: 5 film in tv per i suoi 85 anni

Nato a Los Angeles l'8 agosto 1937, Dustin Hoffman compie oggi 85 anni. Tra i maggiori attori della storia del cinema statunitense, riceve il dovuto festeggiamento anche dalla nostra televisione. Da Iris a Sky Cinema, scopriamo come omaggiare l'interprete di film come "Piccolo grande uomo", "Tootsie" e "Rain Man".

Il laureato

(Iris, 21.00 e Sky Cinema 2, 21.15) - 1967, di Mike Nichols

Classico che contribuì alla nascita della New Hollywood, vede il giovane Dustin che, nei panni di Ben Braddock, riceve le avanche dell’affascinante e matura Mrs. Robinson; ma si innamorerà di sua figlia Elaine. Il film consegna un quadro critico della borghesia americana dell’epoca e sintetizza lo spirito ribelle che covava nelle giovani generazioni. In colonna sonora troviamo alcune indimenticabili canzoni di Simon & Garfunkel.

Tutti gli uomini del presidente

(Iris, 23.10 e Sky Cinema 2, 16.15) - 1976, di Alan J. Pakula

Capolavoro del cinema statunitense degli anni ’70. Non soltanto per la valenza storico-politica – la storia è quella dei due giornalisti del Washington Post che fecero crollare i castelli di Nixon – ma per una narrazione che, basata in larga parte sulla dialettica, imprime alla vicenda ritmo, precisione nei dettagli e rigore, reinventando i codici del cinema di impegno civile. Un film che ha fatto epoca, con le inarrivabili prove di Dustin Hoffman e Robert Redford.

Hook – Capitan Uncino

(Sky Cinema 2, 18.30) - 1991, di Steven Spielberg

Non tra i migliori film di Spielberg, magari, ma un film di culto almeno per una generazione di spettatori. Una variazione/sequel della storia di Peter Pan, condito da un cast all star: Robin Williams, Bob Hoskins, Julia Roberts, Maggie Smith, Gwyneth Paltrow, Glenn Close e un Dustin Hoffman nei panni del temibile Capitan Uncino.

Kramer contro Kramer

(Sky Cinema 2, 23.05) - 1979, di Robert Benton

All’epoca il film fu un trionfo al botteghino e, addirittura, trionfò alla notte degli Oscar. Rispetto ad altri film statunitensi dei ’70 è stato parzialmente ridimensionato, ma resta un dramma familiare molto solido e impreziosito da un duetto di interpreti di rara bravura: Hoffman vinse la statuetta come miglior attore protagonista, Maryl Streep quella per la migliore attrice non protagonista.

La versione di Barney

(Iris, 1.30) - 2010, di Richard J. Lewis

Tratto dal best-seller di Mordecai Richler, adattato in modo piuttosto fedele, narra la vita di Barney Panofsky, un produttore televisivo che colleziona bevute e matrimoni in una scorribanda personale nel mondo dell’ebraismo (non senza qualche sapiente frecciata). Il protagonista è interpretato da Paul Giamatti, mentre Dustin Hoffman veste i panni del padre.