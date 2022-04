Cinema: le 5 migliori uscite della settimana

Scopriamo insieme le trame e i trailer dei migliori film in uscita della settimana: dalla commedia spagnola Finale a sorpresa e l’avventura spensierata di The Lost City alle riflessioni più cupe di Darkling e Gli amori di Suzanna Andler, non mancano le novità al cinema.

Gli amori di Suzanna Andler

di Benoit Jacquot con Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider

L’esistenza oziosa e agiata della ricca borghese Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg) è lacerata dal dubbio e dal rimorso. Imprigionata in un matrimonio con un marito infedele, per le vacanze si reca in una villa sulla spiaggia della Riviera francese in compagnia del giovane amante Michel (Niels Schneider), ma dovrà decidere se ascoltare il proprio cuore. Tratto dall’omonima opera teatrale di Marguerite Duras, Gli amori di Suzanna Andler è una potente riflessione sulle sfaccettature dell’amore, fatto di sentimenti ma anche di solitudini, dubbi e scelte sbagliate.

Darkling

di Dus?an Milic? con Danica Curcic, Slavko Stimac, Flavio Parenti

La piccola Milica vive insieme alla madre e al nonno in una casa sperduta dentro una fitta foresta del Kosovo. Ogni giorno, al calar del buio, la famiglia deve barricarsi in casa, terrorizzata e vittima di continui attacchi, con animali della fattoria uccisi o avvelenati durante la notte. Questo nemico nascosto sembra non avere un nome, ma si fa sempre più vicino. Presentato in anteprima assoluta al 33esimo Trieste Film Festival 2022, dove si è aggiudicato il premio come miglior lungometraggio, Darkling è un gioiello oscuro, capace di raccontare la guerra con uno sguardo misterioso e inquietante.

Finale a sorpresa

di Mariano Cohn, Gastón Dupra con Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez

Un imprenditore miliardario megalomane affida a Lola Cuevas (Penelope Cruz), un’eccentrica e affermata regista, la realizzazione di un film che riesca a lasciare il segno nella storia del cinema. Lola decide così di scritturare due stelle del mondo della recitazione, Fèlix Rivero (Antonio Banderas), un divo Don Giovanni di Hollywood, e Iván Torres (Oscar Martínez), grande esponente del teatro impegnato. La convivenza sul set di due attori così diversi e dall’ego spropositato si rivelerà durissima. Tre dei più importanti attori del cinema spagnolo raccontano una parte del loro mondo, dando vita a una commedia divertente dalle situazioni autoreferenziali.

Un figlio

di Mehdi Barsaoui con Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemir

Nell’estate del 2011, in Tunisia, il piccolo Aziz viene ferito durante un agguato terroristico. Il bambino ha bisogno di un urgente trapianto di fegato, ma nel momento delle analisi del sangue emerge che Fares non è il padre biologico del figlio. Nella cultura islamica, solo chi appartiene alla cerchia familiare del paziente può donare gli organi e, inoltre, l’accusa di adulterio alla madre Meriem porterebbe a una condanna disastrosa. Il regista tunisino Mehdi M. Barsaoui, alla sua opera prima, racconta le contraddizioni del suo paese, intrappolato in una realtà mossa solamente dal patriarcato e dalla burocrazia, dove il sistema religioso ha la priorità sulla logica e sull’umanità.

The Lost City

di Aaron Nee, Adam Nee con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

La scrittrice di romanzi rosa d’avventura Loretta Sage (Sandra Bullock) viene rapita dal miliardario Fairfax (Daniel Radcliffe), convinto che l’autrice possa condurlo a un tesoro leggendario sull’isola di una civiltà perduta. Alan (Channing Tatum), il bellissimo modello che incarna l’eroe “Dash” dei romanzi di Loretta posando per le copertine, partirà per salvarla. L’improbabile coppia dovrà sopravvivere nella giungla e cercare aiuto, ma lungo la via troverà anche importanti indizi sull’antico tesoro. Sandra Bullock e Channing Tatum sono i protagonisti di un’avventura all’insegna dell’esagerazione. Nel film anche Brad Pitt, con una piccola parte.