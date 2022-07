Amara sorpresa per i fan di James Bond: i film di 007 già in scadenza su Prime Video

Da Prime Video avevano specificato fin da subito, a maggio, che i film di James Bond sarebbero rimasti in catalogo per un periodo limitato, e quel periodo sta per finire nelle prossime settimane.

Anzhe senza una comunicazione ufficiale da parte della piattaforma streaming di Amazon, infatti, basta andare sulla pagina di Prime Video dove sono elencati i titoli in scadenza nei prossimi 30 giorni per scoprire che, in effetti, manca meno di un mese alla fine permanenza dei film sull'agente 007.

Perché i film di James Bond vengono cancellati da Prime Video

A maggio 2021 avevamo riportato la notizia dell'acquisizione, da parte di Amazon, della storica casa di produzione Metro-Goldwyn-Mayer, meglio nota come MGM. La casa di film come Toro Scatenato, Robocop, Il silenzio degli innocenti, House of Gucci e appunto anche di tutti i titoli legati al personaggio di James Bond.

Però, come sanno i fan dell'agente di Sua Maestà, i diritti di quei film non sono in totale possesso e discrezione della MGM, perché la Fondazione Ian Fleming si è sempre rifiutata di concedere carta bianca. Ecco quindi spiegato perché i film di James Bond non sono una presenza fissa nel catalogo di Prime Video.

Quando scadono i film di 007 su Prime Video

L'infausta apparizione dei ventisei film di James Bond nella pagina con i titoli prossimi alla scadenza risale a metà luglio. Ciò significa che, salvo a questo punto improbabili cambiamenti, la filmografia legata a 007 dovrebbe essere cancellata dal catalogo di Prime Video a Ferragosto o al massimo nei giorni immediatamente successivi. Ma non possiamo neanche escludere che avvenga prima.