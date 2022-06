Su Netflix arriva Blonde, il nuovo film su Marilyn Monroe (vietato ai minori)

Netflix lancerà un nuovo film su Marylin Monroe. Si intitola Blonde ed è un lungometraggio che racconterà aspetti inediti (e romanzati) sui tormenti interiori di una delle più grandi icone hollywoodiane che sarà interpretata da Ana de Armas. La storia di Blonde, con la regia di Andrew Dominik, si ispira, più che alla vita reale dell'attrice, al romanzo omonimo di Joyce Carol Oates, non una biografia ma una fiction dove molti aspetti della personalità della Monroe sono romanzati in un racconto avvincente e introspettivo. A fa discutere di questo film è il fatto che verrà distribuito in una versione vietata ai minori.

Oggi stesso Netflix ha lanciato il primo trailer del film che ci dà un'idea di cosa dobbiamo aspettarci da Blonde.

Cosa dobbiamo aspettarci da Blonde

Le prime immagini del film, in bianco e nero, ci trasportano in un'atmosfera tra l'inquietante e l'affascinante con una Ana de Armas che sembra vestire alla perfezione i panni di una Marilyn che appare tormentata, insicura e in attesa che il suo alterego si impossessi di lei. È un trailer che attrae quello di Blonde, così come Marilyn attraeva tutti con il suo fascino e quel volto che da sexy era in grado di trasformarsi in triste e cupo in un attimo. A fare da sfondo agli spezzoni del film, dove vediamo Marilyn alla prima del film Quando la moglie è in vacanza, c'è una versione particolare di Diamonds are a girl's best friend che dà ancora più impatto emotivo alle scene.

La trama di Blonde

Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice.

Chi c'è nel cast di Blonde

Nel cast del film, oltre alla protagonista Ana de Armas, ci sono anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Quando esce Blonde su Netflix

Blonde debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il 23 settembre 2022.