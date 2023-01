Da Maestro a Knives Out 3, i film Netflix più attesi del 2023

Il nuovo anno è ormai iniziato e, oltre alle tante novità Netflix di questi giorni, iniziamo a scoprire quali saranno i film più promettenti che debutteranno sulla piattaforma di streaming nei prossimi mesi dell'anno. Tra i tanti titoli che Netflix ha in serbo per il suo pubblico ci sono alcuni colossi che faranno sicuramente parlare di loro. Un piccolo assaggio? Maestro di e con Bradley Cooper nei panni del compositore Leonard Bernstein, Johhny Depp che torna sugli schermi con un film indipendente francese, Jeanne du Barry e ci sarà anche il terzo capitolo di Knives Out. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta, in questo 2023, nella sezione film di Netflix.

Maestro

Iniziamo con il più atteso di tutti, il nuovo film diretto da Bradley Cooper dopo A star is born che lo vede, oltre che nei panni di regista, anche in quelli di attore. Cooper, infatti, con il film Maestro, interpreterà il personaggio di Leonard Bernstein in un biopic che si prepara a entrare a pieno titolo tra i candidati agli Oscar del 2024. Con un cast formato da Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer e Sarah Silverman, Maestro vede Bradley Cooper assumere la regia, la produzione, la scrittura e la recitazione in un film biografico su Leonard Bernstein, il compositore di film come West Side Story, On the Waterfront e On the Town. Maestro racconterà la complessa storia d'amore di Leonard e Felicia, una storia che abbraccia oltre 30 anni, dal momento in cui si sono conosciuti nel 1946 a una festa e continua attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Jeanne du Barry

Passiamo ora al film che vedrà il grande ritorno di Johnny Depp sugli schermi, Jaenne du Barry. Si tratta di un film indipendente francese di cui Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione, ul film biografico che racconta la vita di Jeanne Bécu, nata nel 1743 come figlia illegittima di una sarta impoverita e salita alla corte di Luigi XV fino a diventare la sua ultima amante ufficiale.

Knives Out 3

Con la regia di Rian Johnson, torna nel 2023, una delle saghe che sta appassionando più il pubblico negli ultimi anni, Knives Out. Glass Onion: A Knives Out Mystery è arrivato su Netflix durante le vacanze natalizie ed è stato un grande successo tra gli abbonati. I fan della commedia misteriosa di Rian Johnson possono aspettarsi una terza parte della storia per il personaggio di Benoit Blanc (Daniel Craig) che debutterà proprio nel 2023 anche se, finora, abbiamo ancora poche notizie su trama e cast.

Extraction 2

Anche il secondo capitolo di Extraction, il film di Sam Hargrave con Chris Hemsworth, tornerà proprio nel 2023. All'inizio della pandemia, Netflix ha lanciato il primo film Extraction, che è diventato rapidamente uno dei film originali di maggior successo sulla piattaforma. Naturalmente, non ci è voluto molto perché Netflix desse il via libera al suo sequel. Dopo essere sopravvissuto a stento alle gravi ferite riportate nella missione a Dhaka, in Bangladesh, Tyler Rake è tornato e la sua squadra è pronta ad affrontare la prossima missione. Incaricato di prelevare una famiglia in balia di un gangster georgiano, Tyler si infiltra in una delle prigioni più letali del mondo per salvarla. Ma quando l'estrazione si fa incandescente e il gangster muore nella foga della battaglia, il fratello, altrettanto spietato, rintraccia Rake e la sua squadra a Sydney, per vendicarsi.

Havoc

Altro film attesissimo del 2023 è Havoc, la pellicola di Gareth Evans con Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Narges Rashidi e Luis Guzmán. La storia è ambientata dopo un affare di droga andato male, quando un detective malconcio deve farsi strada attraverso la malavita per salvare il figlio di un politico, mentre si districa in una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola l'intera città.

Beverly Hills Cop: Axel Foley

E, infine, quest'anno possiamo aspettarci di vedere su Netflix anche Beverly Hills Cop: Axel Foley, diretto da Mark Molloy, il film che vedrà per la prima volta dopo quasi tre decenni, Eddie Murphy tornare a interpretare uno dei suoi ruoli più iconici, Axel Foley, il poliziotto sbruffone di Detroit. Al momento i dettagli della trama sono ancora nascosti, quindi non è chiaro se vedremo Axel Foley come commissario di polizia o se le sue buffonate gli abbiano impedito di ottenere delle promozioni.