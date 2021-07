La vita di Schumacher diventa un film per Netflix. Cosa sappiamo finora

Si intitola "Schumacher" e sarà il primo film sulla vita e le imprese del sette volte campione del mondo di Formula 1. Distribuito da Netflix, il documentario su Michael Schumacher nonché ritratto della vita e delle imprese di un uomo che ha fatto la storia di questo sport su quattro ruote, sarà composto da un insieme di filmati e interviste esclusive a chi ha testimoniato da vicino le vittorie, le sconfitte, le conquiste personali fino al grave incidente sugli sci che ha portato il grande campione svizzero a dover combattere fino all'ultimo per poter sopravvivere. Dalla moglie Corinna al fratello Ralf fino a passare per i suoi figli Gina e Mick, oltre che ai suoi rivali sulla pista e amici come Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Piero Ferrari, Luca di Montezemolo saranno diversi i volti noti che daranno al pubblico un'inedita prospettiva sulla grandezza di un uomo amato da tutti, anche da chi la Formula 1 non l'ha mai seguita.

Tra interviste, immagini delle gare e spezzoni di vita quotidiana, Michael Schumacher verrà mostrato non solo nelle sue vesti di sportivo e detentore di 91 vittorie in pista, ma anche di uomo, di marito, di fratello, di padre, di amico. Forte, determinato e combattivo ora come non mai, il campione della velocità tornerà, simbolicamente, sul palcoscenico di Netflix per poter essere ammirato, ancora una volta, per il grande uomo che è stato e continua a essere e per il grande contributo che ha dato al mondo della Formula 1 e allo sport in generale.

Quando esce "Schumacher" su Netflix

Il film documentario su Schumacher uscirà su Netflix il 15 settembre 2021, a quasi trent'anni dall'esordio del campione nella Formula 1.