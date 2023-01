Da Jennifer Lopez a Millie Bobby Brown, le star dei film Netflix più attesi del 2023

Netflix ha deciso di puntare sulle donne in questo 2023, e che donne. Il nuovo anno cinematografico, infatti, vedrà tantissime star tra le più amate dal pubblico debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming in nuovi film pronti a emozionare, sconvolgere, divertire, lasciare con il fiato sospeso. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico in questo 2023 tante nuove storie e le più attese vedono, tra i protagonisti, nomi del calibro di Jennifer Coolidge, Jennifer Lopez, Millie Bobby Brown. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta su Netflix nei prossimi mesi dell'anno in fatto di film con protagoniste donne forti come le attrici che le interpretano.

Jennifer Coolidge in We have a ghost (24 febbraio)

Dopo l'enorme successo di The White Lotus, Jennifer Coolidge sbarca su Netflix in un nuovo film dal titolo We have a ghost. Non dovremo aspettare molto prima di vederlo perché il film debutterà il 24 febbraio e vedrà l'attrice, ultra premiata, in una storia tra il mistery e il thriller. Kevin e la sua famiglia diventano celebri all'improvviso sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa. Ma quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato dello spettro, Kevin ed Ernest entrano nel mirino della CIA.

Jennifer Aniston in Murder Mistery 2 (31 marzo)

Passiamo, poi, al nuovo film con Jennifer Anisto e Adam Sandler, il sequel di Murder Mistery. Si tratta del capitolo numero due di una commedia d'azione del 2019 dove Sandler reciterà insieme a Jennifer Aniston e Jodie Turner-Smith e Mark Strong. Nick e Audrey Spitz sono ormai detective a tempo pieno, anche se la loro agenzia privata fatica a decollare, quando si trovano improvvisamente alle prese con un sequestro internazionale: il maragià loro amico è infatti rapito durante il proprio lussuoso matrimonio.

Jennifer Lopez in The Mother (12 maggio)

E poi, quest'anno, Jennifer Lopez debutterà su Netflix con il suo The Mother, un film d'azione dove recita al fianco di Liam Neeson e Halle Berry. Dal regista di Mulan, Niki Caro, The Mother racconta la storia di un'assassina che fa di tutto per proteggere sua figlia a cui, però, anni prima aveva rinunciato, il tutto mentre fugge da alcuni uomini molto pericolosi.

Millie Bobby Brown in Damsel (13 ottobre)

E, infine, l'amatissima attrice di Stranger Things, Millie Bobby Brown sarà protagonista di una nuova avventura cinematografica, Damsel, un film d'azione dove reciterà al fianco di Angela Bassett, Robin Wright e Ray Winstone. Una doverosa damigella accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una caverna con un drago sputafuoco, deve affidarsi al suo ingegno e alla sua volontà per sopravvivere.