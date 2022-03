I film degli Oscar (vincitori e non) che si possono guardare su Netflix

Anche quest'anno è arrivato il momento degli Oscar, la serata dedicata ai migliori prodotti cinematografici della stagione che hanno saputo colpire per la loro storia, le loro caratteristiche tecniche e lìinterpretazione dei loro attori protagonisti. Tra i tanti candidati alla statuetta più ambita del mondo del cinema sono molti i film Netflix che hanno fatto parte di questi Oscar 2022 in diverse categorie dal miglior film alla miglior interpretazione maschile, fino a passare per il miglior film internazionale. A vincere è stato solo uno, The power of the dog per la miglior regia di Jane Campion ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutti i film degli Oscar 2022 che si possono guardare su Netflix, sia i vincitori, sia quelli che non hanno ottenuto il premio ma che comunque meritano una visione.

The Power of the Dog - Vincitore miglior regia

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, The Power of the Dog con uno straordinario Benedict Cumberbatch si è aggiudicato un Oscar per la miglior regia di Jane Campion. Questo film drammatico di Netflix racconta una storia a metà tra il dark e il western. Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi.

È stata la mano di Dio - Candidato miglior film straniero

Paolo Sorrentino non ha fatto il bis con l'Oscar per il miglior film straniero dopo La grande bellezza. È stata la mano di Dio, infatti, non ce l'ha fatta a conquistare la statuetta. Questo film autobiografico del regista partenopeo, presentato, anche questo, al Festival del Cinema di Venezia 2021 di cui ha vinto il leone d'argento e il premio Mastroianni per l'interpretazione del giovane Filippo Scotti, ha conquistato l'Academy americana aggiudicandosi l'Oscar. La storia è quella di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l'arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l'idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell'intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L'altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l'inebriante libertà di essere vivi. Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l'unica via d'uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione.

Don't Look Up - Candidato miglior film, sceneggiatura, colonna sonora e montaggio

Anche un altro film Netflx di quest'anno, Dont' Look Up, ha ottenuto diverse candidature ma nessuna vittoria agli Oscar 2022. La storia raccontata è quella di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l'obiettivo di avvisare l'umanità dell'avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra. La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all'interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l'altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l'umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l'aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall'ufficio dell'indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall'impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l'attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un'impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?

Tick, Tock...Boom - Candidato per miglior attore e miglior montaggio

Altro film Netflix degli Oscar 2022 (anche se non ha vinto nessun premio) è il film Tik Tok...Boom, un adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, che ha rivoluzionato il mondo del teatro come ideatore di Rent. Il film narra la storia di Jon (Andrew Garfield, candidato agli Oscar e premiato ai Tony), un giovane compositore di teatro che fa il cameriere in un diner di New York nel 1990 mentre scrive quello che spera diventerà il prossimo musical americano di grande successo. Pochi giorni prima di dover presentare il suo lavoro in un'esibizione decisiva, Jon è sottoposto a pressioni da ogni direzione: dalla fidanzata Susan, che sogna una vita artistica al di fuori di New York e dall'amico Michael, che ha abbandonato il suo sogno a favore della sicurezza finanziaria. Il tutto nell'ambito di una comunità artistica piagata dall'epidemia di AIDS. Il tempo scorre e Jon si trova davanti a un bivio, ponendosi la stessa domanda di tutti: cosa dobbiamo fare con il tempo che ci rimane?

I Mitchell contro le Macchine - Candidato miglio film d'animazione

E infine, tra i candidati Netflix alla vittoria dellìOscar per il miglior film d'animazione c'era anche il cartone animato I Mitchell e le Macchine anche se non ce l'ha fatta, battuto da Encanto. Il film racconta la storia di una famiglia bizzarra e disfunzionale che vede i propri programmi di viaggio sconvolti quando si ritrova nel bel mezzo di un attacco di robot e improvvisamente diventa l'improbabile ultima speranza dell'umanità!