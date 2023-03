I film degli Oscar (vincitori e non) che si possono vedere su Netflix

C'è un premio che ogni anno è il più atteso dagli amanti del cinema, un premio che rende omaggio alle migliori pellicole realizzate, quelle che hanno osato andare oltre il limite del bello per raggiungere quello dell'eccezionale. Si tratta di film profondi, studiati, significativi, emozionanti, film che sono stati in grado di spiccare sugli altri innumerevoli prodotti proposti durante l'anno e che sono finiti nell'olimpo degli Oscar. Tra questi ce ne sono tanti targati Netflix che sono aggiudicati l'ambita statuetta o almeno ci hanno provato. Se avete voglia di vedere i film che hanno vinto e quelli che sono stati candidati senza trionfare agli Oscar 2023, ecco tutti i titoli che potete trovare su Netflix per farvi una vostra opinione su quelli che hanno meritato maggiormente il premio.

Niente di nuovo sul fronte occidentale - Oscar per miglior film internazionale, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l'euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger è tratto dal famoso bestseller omonimo di Erich Maria Remarque.

Pinocchio di Guillermo del Toro - Oscar per miglior film d'animazione

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l'iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.

Glass Onion - Knives Out

Candidato per miglior sceneggiatura non originale

Il sequel di Cena con Delitto vede il detective Benoît Blanc in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l'intrepido detective in una lussuosa proprietà su un'isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l'influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Blonde

Candidato per miglior attrice protagonista

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

L'effetto Martha Mitchell

Candidato per miglior corto documentario

Il documentario racconta la storia di Martha Mitchell (1918-1976), giovane moglie di John N. Mitchell, il procuratore generale degli Stati Uniti durante la presidenza di Richard Nixon. La donna, accusata di essere alcolizzata e psicolabile è finita al centro di una brutta campagna diffamatoria per impedirle di rivelare i segreti del Watergate.

Il mostro dei mari

Candidato per miglior film animato

In un'epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s'imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l'uomo trova a sorpresa un'alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia. Con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe), Il mostro dei mari conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura.

RRR - Oscar per miglior canzone originale

Si tratta del film indiano più costoso di sempre con un budget di 72 milioni di dollari che racconta una saga epica ambientata nella India prima dell'Indipendenza, nel 1920, durante l Raj britannico sul territorio. Il film, della durata di tre ore, inizia dal rapimento di una bambina, Malli e da qui la trama di dispiega per diventare sempre più complessa.

Raghu, il piccolo elefante - Oscar per miglior corto documentario

Questo film d'animazione racconta la storia di Bomman e Bellie, una coppia dell'India meridionale, dedicano la loro vita a prendersi cura di un cucciolo di elefante orfano di nome Raghu, creando insieme una famiglia come nessun'altra.

Bardo di Alejandro Inarritu

Candidato per miglior fotografia

Il vincitore di cinque premi Oscar Alejandro G. Iñárritu ha lavorato a un nuovo film dalla complessità impressionante. Parliamo di Bardo, la cronaca falsa di alcune verità. Si tratta di un'esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, Silverio si sente obbligato a tornare nel paese nativo, ignaro del fatto che questo semplice viaggio lo spingerà verso i propri limiti esistenziali. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nella sua vita quotidiana. Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all'identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Ovvero, cosa significa essere umani in questo particolare periodo.