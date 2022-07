"Paolo Rossi. L’uomo, il campione, la leggenda": le confessioni di Pablito (al cinema)

Il 5 luglio di 40 anni fa Paolo Rossi era il protagonista di una partita indimenticabile: la gara era Italia- Brasile e il bomber azzurro infilò per ben 3 volte la porta avversaria dando il via alla marcia trionfale che avrebbe portato i ragazzi di Bearzot, meno di una settimana dopo, ad alzare la coppa del mondo al Santiago Bernabeu. Proprio il 5 luglio esce nelle sale Paolo Rossi. L’uomo, il campione, la leggenda, il documentario diretto da Michela Scolari e Gianluca Fellini, prodotto da FilmIn'Tuscany e 44 Production ed è distribuito da FilmIn' Tuscany, 44 Production, Phoenix Worldwide Entertainment.

Paolo Rossi, in sala il documentario sull’eroe dei mondiali dell’82

Sarà un anniversario che non passerà di certo sotto silenzio quello dell’11 luglio. 40 anni sono passati da uno dei più emozionanti e condivisi momenti di gioia della recente storia italiana. La vittoria del mondiale del 1982 fu un’impresa inaspettate e incredibile: una squadra di giovani piuttosto sottovalutati, guidati da un allenatore non troppo simpatico, partita zoppicando nelle qualificazioni e uscita invece, contro tutti i pronostici, trionfatrice contro alcune delle squadre più forti del mondo e anche della storia del calcio. A celebrare questo anniversario mancherà proprio l’eroe di quel mondiale, colui che rifletteva più di tutti, con la sua parabola sportiva e personale lo spirito di quell’Italia, calcistica e non.

Paolo Rossi se ne è andato prematuramente nel dicembre del 2020, ma nessuno lo ha dimenticato né lo dimenticherà mai. Per raccontarlo a chi quella favola calcistica e umana non l’ha vissuta, e per farla rivivere a chi si emozionò fino alle lacrime all’epoca, arriva al cinema il documentario Paolo Rossi. L’uomo. Il Campione. La leggenda.

In un’ora e mezzo di girato è lo stesso Pablito a raccontare, non senza emozione, la lunga strada che lo ha portato da un campetto di periferia fino al vertice del calcio mondiale. Insieme al racconto sincero e in diversi tratti inedito del protagonista, vediamo sfilare anche i tanti coprotagonisti di questa vicenda sportiva eccezionale: compagni di squadra, allenatori, avversari, dirigenti, idoli personali e poi, nei tanti spezzoni di filmati dell’epoca, i tifosi, le partite e, ovviamente, i gol.

Paolo Rossi: non importa da dove vieni, importa dove vuoi arrivare

“Non importa da dove vieni, importa dove vuoi arrivare”, dice Paolo Rossi mentre racconta della sua vita e di come è arrivato a diventare un eroe nazionale.

La sua strada non è stata affatto spianata, né lineare. Il fisico mingherlino lo fa sottovalutare da molti allenatori all’inizio, sempre il fisico lo tradisce quando, a 16 anni, dopo aver combattuto con tutte le sue forze la sua battaglia con la famiglia perché lo lasciasse seguire la sua strada, ha la grande occasione: arriva alla Juventus e si rompe il menisco. Anni dopo, la bufera più dolorosa, quella che gettò un’ombra lunga sulla serie A e che tenne l’attaccante lontano dai campi per quasi due anni: il calcio scommesse.

Per ogni caduta ,Paolo Rossi ci racconta come si è rialzato, per ogni critica, come ha risposto sul campo, per ogni difficoltà, come ha trovato le risorse per trasformarle in occasioni. Tutte espressioni che sembrano frasi fatte e che invece, in questo documentario vengono incarnate dal campione, che è un campione del calcio ma anche della sua generazione. E ripercorrere la sua storia, anche grazie alle testimonianze e soprattutto ai filmati di repertorio, è anche ripercorrere un pezzo di storia collettiva non così lontana.

Non è un caso che tra i passaggi in cui è più visibile l’emozione del protagonista, c’è quello in cui racconta l’entusiasmo e la gioia del presidente Pertini che arriva a Madrid per sostenere i ragazzi che vinceranno il mondiale. “Il suo abbraccio ci ha fatto sentire che tutta l’Italia si stringeva intorno a noi”.

Un’ Italia che aveva voglia di tornare a sorridere dopo anni segnati dal sangue e dalle crisi, un’Italia che non aveva dato credito a quei ragazzi messi insieme da Bearzot e che invece erano stati capaci di dare le più grandi soddisfazioni.

Proprio come Paolo Rossi: troppo gracile, rotto, finito, e poi addirittura mascalzone invischiato nella truffa del calcio, il più grande tradimento verso la purezza dello sport. Uno sport che lui ama visceralmente sin da piccolissimo quando, racconta, si comportava già come se fosse un professionista: al calcio tutto il suo tempo, la sua dedizione, il suo amore.

E sarà il suo calcio a rispondere a tutte le critiche e le maldicenze, spazzate via negli anni grazie al duro lavoro, incontri preziosi con chi credeva in lui (bellissimo il racconto del rapporto speciale con Bearzot), talento puro e tanti tanti gol, una valanga di gol.

Quello su Paolo Rossi è un documentario che emoziona per molti motivi. Il primo è sicuramente l’effetto nostalgia, e la possibilità di tornare indietro ad un momento davvero indimenticabile.

Chi ama il calcio gioirà nell’ascoltare, oltre a quelli di Paolo Rossi, i ricordi e gli aneddoti di alcuni dei più grandi fuoriclasse della storia recente: Pelè, Maradona, Platini, Zico, Rumenigge, per non dire degli altri mitici ragazzi dell’82: Tardelli, Cabrini, Antognoni e tanti altri.

Ma questo omaggio a Paolo Rossi emoziona anche per la sincerità evidente con cui il campione si è letteralmente confessato davanti alla telecamera, ripercorrendo i fasti e le cadute, le gioie e i dolori, tracciando un autoritratto di profonda umanità.

Voto: 7