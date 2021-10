È rientrata sulla Terra la troupe russa che ha girato il primo film nello spazio

È rientrata sulla Terra la troupe russa che per dodici giorni ha girato un film a bordo della International Space Station (Iss) in orbita nello spazio. La navicella Soyouz MS-18 con a bordo l'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Oleg Novitsky è atterrata oggi nelle steppe del Kazakhstan. L'agenzia spaziale russa Roscomos, insieme alla televisione pubblica russa, ha ideato il progetto del film, intitolato "La sfida", girato in parte a bordo della stazione spaziale.

Nel film Yulia Peresild ha il ruolo di una cardiochirurga inviata nello spazio per salvare un cosmonauta. Hanno preso parte alle riprese anche Novitsky e gli altri cosmonauti russi della Iss, Pyotr Dubrov e Anton Shkaplerov. Quest'ultimo era arrivato a bordo dell'Iss il 5 ottobre scorso, con l'attrice e il regista. Shipenko, durante i dodici giorni in orbita, ha lavorato anche come truccatore, tecnico del suono e operatore.

Novitsky, veterano dello spazio, è rientrato oggi sulla Terra dopo una missione di 191 giorni, nella quale ha eseguito ben tre passeggiate spaziali. Sulla stazione spaziale si trovano già un francese, un giapponese e tre americani.