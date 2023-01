I più attesi film sci-fi che debutteranno su Netflix entro la fine dell'anno

Amate giocare con la fantasia e immaginare mondi futuristici basati sull'avvento della tecnologia, l'esplorazione dello spazio o l'esistenza di mondi paralleli? Se siete fan del genere fantasientifico e non vedete l'ora di buttarvi in nuove storie dove tutto è possibile grazie all'immaginazione allora ecco tutti i film sci-fi che Netflix ha intenzione di lanciare nei prossimi mesi.

They Cloned Tyrone (21 luglio)

È stato annunciato da diverso tempo e girato nel 2020 ma solo tra qualche mese farà capolino su Netflix. Parliamo di They Cloned Tyrone, un gilm che secondo la descrizione ufficiale di Netflix racconta una "serie di eventi inquietanti" e getta un improbabile trio in una nefasta cospirazione governativa.

Rebel Moon (23 dicembre)

Il prossimo progetto di Zack Snyder dopo Army of the Dead è Rebel Moon, un film ambientato su un pianeta lontano sull'orlo della guerra. Si tratta di un'epopea fantascientifica che Netflix ha conservato per Natale. Anche un secondo film, denominato parte 2, sarà girato nel corso del 2023 e probabilmente uscirà nel 2024

Spaceman (2023)

Basato sul libro Spaceman of Bohemia, questo film di fantascienza ha il potenziale per far girare la testa a molti, visto il materiale di partenza molto insolito su cui si basa la storia. Adam Sandler, ormai veterani di Netflix, interpreterà il ruolo di Jakub. In missione ai confini della galassia sulle tracce di una misteriosa e antica polvere, l'astronauta scopre che la sua vita sulla Terra è andata in pezzi. Si rivolge allora all'unica voce che può aiutarlo a rimetterli insieme e che appartiene a una creatura della notte dei tempi nascosta nelle ombre della sua astronave.

The Mothership (2023)

Originariamente annunciato per il 2022, The Mothership, interpretato da Halle Berry, è stato posticipato ma non è ancora stata confermata una data di uscita esatta che, però, molto probabilmente sarà quest'anno. Il film, un dramma fantascientifico per famiglie, racconta di una donna che deve fare i conti con la misteriosa scomparsa del marito dalla loro fattoria rurale e con la scoperta di strani oggetti extraterrestri sotto la sua casa.

Code 8: Part II (2023)

Questo sequel fantascientifico è stato girato nel 2022 e ha avuto anche una piccola proiezione in anteprima, il che significa che il film sta per debuttare anche su Netflix in questo anno. La storia? Segue una ragazza che lotta per ottenere giustizia per il fratello ucciso da agenti di polizia corrotti. Arruola l'aiuto di un ex detenuto e del suo ex partner che si trovano ad affrontare un sergente di polizia molto stimato e ben protetto che non vuole esserlo.