Madonna dirige un film sulla sua vita: tutte le anticipazioni

Dopo i biopic di successo come Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury e Rocketman che racconta la vita di Elton John, poteva non essere un progetto ambizioso il film biografico sulla vita di una delle icone pop più amate e controverse: Madonna? Se ne parla sulla rivista americana Variety alla quale la nostra Louise Veronica Ciccone ha rilasciato qualche prima indiscrezione.

“Voglio raccontare l'incredibile viaggio della mia vita come artista, musicista, ballerina - un essere umano, che cerca di farsi strada in questo mondo" afferma Madonna “Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l'arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti e chi può raccontarle meglio di me. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione”. E infatti sarà proprio la star a dirigere la pellicola che sarà prodotta dalla Universal.

A lavoro sulla sceneggiatura accanto alla signora Ciccone ci sarà Diablo Cody, vincitrice dell’Oscar per la migliore sceneggiatura con il film Juno (2008).

Madonna e il cinema

L’artista non è nuova al grande schermo, come attrice ha lavorato in ben 18 pellicole alcune diretta da grandi registi come Abel Ferrara, Spike Lee, Alan Parker e l’ex marito Guy Ritchie. Da Cercasi Susan Disperatamente a Evita, ha interpretato tantissimi ruoli diversi grazie alla sua poliedricità. Anche come regista non si tratta di un debutto, Madonna aveva già diretto Sacro e profano (Filth and Wisdom) nel 2008 e W.E. - Edward e Wallis (W.E.) nel 2011.

Una carriera lunga 40 anni

Madonna arriva appena ventenne a New York nel 1978 intraprende una carriera come ballerina e ben presto diviene vocalist di alcune band, viene notata e lanciata con l’album Madonna nel 1983 da lì inizia una carriera costellata di grandissimi successi, premi, consenso del pubblico, critiche da parte della stampa. Un’artista dalla grande preparazione e professionalità che ha giocato con i cliché della società, abbattendo tabù e divenendo una icona gay e femminista. Da un punto di vista musicale ha sperimentato costantemente varcando i generi, rielaborandoli e facendoli propri. Celebri sono i suoi video spesso provocatori e fortemente discussi e i suoi concerti sempre ricchi di coreografie, effetti speciali e gran divertimento. Una vera regina del pop che vanta molte imitazioni che non hanno mai saputo eguagliare l’originale.

Ancora non si sa chi interpreterà il ruolo di Madonna, ma una cosa è certa dovrà essere un’attrice di grande carisma per poter interpretare al meglio le varie fasi della lunga carriera dell’artista americana, i mille look diversi, le immagini indimenticabili per una delle regine del pop anche ancora oggi riesce a far parlare di sé.