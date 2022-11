Cinema: le uscite della settimana

Giovedì 24 novembre si apre una settimana cinematografica ricca e soprattutto variegata per le sale italiane. Dall’atteso nuovo classico Disney Strange World – Un mondo misterioso al ritorno del detective Blanc in Glass Onion – Knives Out, fino al viaggio on the road di Taylor Russel e Timothée Chalamet in Bones and all: scopriamo tutte le trame e i trailer dei film.

Strange World – Un mondo misterioso

di Don Hall

Il signor Clade è un contadino ma nelle sue vene scorre il sangue di una dinastia di grandi esploratori. Ecco perché la sua famiglia viene contattata dalla Presidentessa per una missione senza precedenti, che porterà i Clade a una scoperta straordinaria: un nuovo mondo abitato da creature fantastiche. Dai creatori di Big Hero 6 ed Encanto, il 61esimo classico targato Walt Disney Animation si ispira ai pulp magazine di grande popolarità nel primo Novecento per il racconto di un viaggio che promette di avere tutti gli ingredienti classici della magia Disney.

Glass Onion – Knives Out

di Rian Johnson, con Daniel Craig, Dave Bautista, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick e Kate Hudson

Il magnate della tecnologia Miles Bron invita alcuni dei suoi più cari amici sulla sua isola greca privata. La vacanza paradisiaca fatta di sole e mare viene però bruscamente rovinata dal ritrovamento di un cadavere. Il detective Benoît Blanc si rimette subito in azione per indagare sulla faccenda… Nel secondo capitolo della serie e sequel di Cena con delitto – Knives Out troviamo il detective Blanc (Daniel Craig) alle prese con un nuovo caso, circondato dai sospettati – dei ricconi eccentrici e stravaganti – interpretati da un cast stellare.

Bones and all

di Luca Guadagnino, con Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance

USA, Virginia, anni Ottanta. Il padre di Maren abbandona la figlia ancora adolescente, lasciandola al suo destino. La ragazza decide così di partire alla ricerca della madre, in un viaggio on the road tra i suggestivi paesaggi del Midwest dove non sarà mai sola: tra mille senza tetto, vagabondi, emarginati dalla società americana dell’era Reagan c’è infatti Lee, un combattivo giovane che la aiuterà a capire sé stessa e il suo mondo. Il primo film di Luca Guadagnino in terra statunitense esplora la ricerca e accettazione umana del sé in uno dei contesti più difficili e controversi della storia recente: l’America affossata da Reagan, dalla diffusione dell’Aids, da un gap generazionale mai colmato.

Tori e Lokita

di Jean-Pierre e Luc Dardenne, con Schils Pablo e Mbundu Joely

Dopo la tratta della speranza fino alla Sicilia, il piccolo Tori e la poco più che maggiorenne Lokita sono riusciti a raggiungere il Belgio. Il loro legame fraterno nato in barca, tuttavia, non è di sangue, e la ragazza rischia così di non ottenere il permesso di soggiorno e di essere rimpatriata in Benin. Come se non bastasse, i due devono mandare i soldi alla famiglia in Africa e restituire quelli del “passaggio” in Italia ai contrabbandieri. Lavorano così per un ristoratore e spacciatore, consegnando pizze e droga. I fratelli Dardennes (doppia Palma d’Oro) tornano a Cannes con un film su umanità, marginalità e immigrazione tipico del loro cinema, plasmato dalla loro rodata formula, da temi consolidati, dai giovani protagonisti e messaggi forti e chiari.

Poker Face

di Russell Crowe, con Russell Crowe, RZA, Elsa Pataky, Liam Hemsworth, Jacqueline McKenzie, Matt Nable, K Callan, Lynn Gilmartin e Daniel MacPherson

Accanito giocatore d’azzardo, il miliardario Jake Foley decide di alzare nuovamente la posta in palio alla ricerca di un brivido. Riunisce così i suoi più cari amici nella sua villa di Miami per una partita di poker speciale. I vincitori si aggiudicheranno una somma inimmaginabile, la più grossa della loro vita, ma in cambio dovranno condividere i loro segreti più nascosti. Questa caccia alla giustizia viene però interrotta… Il secondo film dietro e davanti la macchina da presa per Russell Crowe indaga il rapporto conflittuale dell’amore-odio in una partita ad alta tensione in cui il gioco lascia gradualmente spazio all’azione.

Le altre uscite

Da segnalare al cinema da giovedì 24 novembre anche tante produzioni italiane di rilievo, come La California di Cinzia Bomoli, Spaccaossa di e con Vincenzo Pirrotta e il documentaristico Fortuna Granda di Francesca Sironi e Alberto Gottardo, così come anche il francese (e interessantissimo) Una voce fuori dal coro.