I film da vedere al cinema questa settimana (9-15 febbraio 2023)

Grandi debutti e grandi ritorni nella nuova settimana di cinema. Le sale italiane iniziano a popolarsi delle uscite destinate a essere protagoniste dei prossimi Oscar, da Cate Blanchett in TÁR fino alla chicca animata tra stop motion e live action Marcel – The shell, ma vedono anche classici come Titanic: il classico di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet torna infatti in sala per celebrare 25 anni. Scopriamo tutti i film al cinema da giovedì 9 febbraio 2023 con le trame e i trailer.

TÁR

di Todd Field, con Cate Blanchett e Mark Strong Lydia

Tár è la prima donna a dirigere la Berliner Philharmoniker ed è ormai considerata una delle più grandi direttrici d’orchestra di sempre. Nota per la sua durissima disciplina del lavoro e il suo carattere fumantino, proprio quando si trova all’apice della sua carriera (sta per presentare un libro ed esibirsi con la Quinta Sinfonia di Mahler) viene travolta dalle polemiche: richieste di favori sessuali alle dipendenti, abusi di potere, video compromettenti. Tutti le prove rischiano di venire a galla dopo il suicidio della sua ex assistente. Già candidata agli Oscar 2023 come Miglior attrice per questa parte (talmente impegnativa da farle pensare al ritiro prossimamente), Cate Blanchett veste i panni di una direttrice d’orchestra per raccontare tutti i complessi giochi di potere, gli abusi, le corruzioni e le manipolazioni che attanagliano (e rovinano) il mondo dell’arte.

Titanic

di James Cameron, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Rose DeWitt, un’anziana signora sopravvissuta alla tragedia Titanic nel 1912, racconta il suo viaggio a bordo del transatlantico. A 17 anni, destinata a sposare l’arrogante e ricco Cal per sanare i debiti di famiglia, s’innamora dello squattrinato Jack Dawson, ma la loro storia va incontro a un terribile esito quando la nave si schianta contro un iceberg. 14 nomination e 11 trionfi agli Oscar del 1998, un vero e proprio classico del cinema: per festeggiare i suoi 25 anni torna in sala il film di James Cameron (che ha recentemente già sbancato i botteghini con Avatar 2). Kate Winslet e Leonardo DiCaprio sono le icone di una pellicola che non ha bisogno di presentazioni.

The Son

di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins

Kate non riesce più a gestire il figlio diciassettenne Nicholas, che a sua volta ha sviluppato una insofferenza tale da non riuscire più a vivere con la madre. Il cupo adolescente si presenta così alla porta di casa del padre, il quale vede piombare nella sua vita quasi perfetta un figlio verso cui prova enormi sensi di colpa per il passato, e che lo porterà a perdere di vista il presente. Secondo film di una trilogia iniziata nel 2020 con The Father (doppio Premio Oscar), la nuova opera di Florian Zeller è tratta dalla sua piéce teatrale “Le Fils” e indaga il senso di colpa in tutte le sue sfumature, e in particolare in quella familiare e sentimentale, in grado di intaccare la salute mentale.

Gigi La Legge

di Alessandro Comodin, con Pier Luigi Mecchia ed Ester Vergolini

Gigi lavora come vigile in un piccolo paese di campagna dove non succede mai nulla, a eccezione del recente suicidio di una ragazza, gettatasi sui binari del treno. L’indagine non sembra cambiare troppo la vita di Gigi, che vive sempre tra le nuvole, ma soprattutto è troppo appassionato del suo giardino, una sorta di giungla personale nella quale ama perdersi. Presentato in anteprima al Trieste Film Festival, Premio Speciale della Giuria al Festival di Locarno 2022 e già candidato come Miglior documentario ai David di Donatello, il nuovo film del regista friulano Alessandro Comodin conferma la formula delle precedenti pellicole, offrendo uno sguardo così vicino su un’esistenza dall’atmosfera quasi surreale fino a rendere la realtà stessa straniante, il tutto in un paesino di provincia.

Marcel – The Shell

di Dean Fleischer-Camp

Marcel è una piccola conchiglia con un grande occhio di plastica e un paio di scarpe da ginnastica. Vive solo con la nonna Connie e un animaletto domestico: la loro comunità di molluschi è infatti ormai estinta. Un giorno un regista decide di girare un documentario sulla vita di Marcel, che sul web diventa rapidamente una celebrità, ricevendo delle offerte di aiuto per tornare a vivere in comunità con la sua famiglia perduta. Già candidata come Migliore Film d’animazione agli Oscar 2023, la pellicola di Dean Fleischer- Camp (che riprende tre suoi cortometraggi pubblicati su YouTube tra il 2010 e 2014) è un’autentica gemma che fonde stop-motion a sfondi reali e scene live-action, in un film che non si allontana mai troppo dal documentario sull’irresistibile protagonista.

Le altre uscite

Al cinema anche l’atteso terzo capitolo della saga di Magic Mike – The Last Dance, ultimo appuntamento con lo spogliarellista interpretato da Channing Tatum. Interessanti e significativi – sebbene per motivi diversi – i drammi raccontati dalle produzioni italiane I Nostri Ieri e Pluto. Spazio anche all’animazione francese, con il mito di Giasone e gli Argonauti rivisitato in chiave moderna dai simpatici animali di Argonauts – Missione Olimpo.