Cinema: le 5 migliori uscite della settimana (da vedere nel ponte del 2 giugno)

Scopriamo trame e trailer di tutte le nuove uscite della settimana, al cinema dal 2 giugno (e in molti casi già da mercoledì 1), dal ritorno della saga di Jurassic Park con Jurassic World: Il Dominio a Marcel! con Alba Rohrwacher, dalle spensieratezze sentimentali di Emily Dickinson nelle sue Wild Night fino ai thriller La doppia vita di Madeleine Collins e Black Parthenope.

Jurassic World: Il Dominio

di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman e Daniella Pineda.

A quattro anni dalla distruzione della Isla Nublar, dinosauri e umani ora vivono in armonia e cacciano insieme in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani sono e rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che adesso condividono con le creature più temibili della storia.

Presentato in anteprima il 23 agosto a Città del Messico, il sequel di Jurassic World – Il regno del distrutto è l’atteso terzo capitolo della seconda saga Jurassic World e il sesto del mondo di Jurassic Park. L’uscita è stata addirittura anticipata in Italia (negli USA sarà in sala il 10 giugno) per godersi il film nei giorni di vacanza.

Marcel!

di Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna.

Una bambina vive con i nonni anziani, suona il sax e sogna l’approvazione materna. La madre è un’artista di strada che mette in scena il grande amore che nutre per il suo cane, Marcel. Quando quest’ultimo viene smarrito, la figlia dovrà colmare l’incredibile vuoto lasciato, ma avrà anche l’occasione per riavvicinarsi alla madre. L’opera prima di James Trinca è un film tecnicamente raffinato e in equilibrio tra sogno e realtà, tra la rielaborazione fiabesca e il vissuto vero e proprio.

La doppia vita di Madeleine Collins

di Antoine Barraud, con Virginie Efira e Quim Gutiérrez.

Judith conduce una doppia vita tra la Svizzera, dove è la compagna di Abdel (da cui ha avuto una figlia), e la Francia, dove vive con Melvil, con il quale ha tre figli. Quando questo fragile equilibrio di bugie e segreti viene gradualmente svelato, Judith, sull’orlo della crisi, fugge, ma finisce in un cerchio sempre più pericoloso. La storia di una bigama e della sua doppia vita è l’immagine di un ego in frantumi, i cui pezzi vengono svelati allo spettatore con una lenta, costante e soprattutto angosciante escalation tipica del thriller.

Black Parthenope

di Alessandro Giglio con Jenna Thiam, Giovanni Esposito, Marta Gastini, Nicola Nocella, Gianluca Di Gennaro e Maziar Firouzi.

La figlia di una ricca famiglia di imprenditori francesi, Cécile Bonnet, è a Napoli per un progetto di costruzione di grandi parcheggi nelle caverne di tufo. Durante il sopralluogo Lla giovane, il suo project manager e amante Yanis, l’assistente Greta e il consulente tecnico napoletano Gianni rimangono intrappolati sottoterra, dove imprevisti e morti violente si moltiplicano durante il disperato viaggio alla ricerca di una via d’uscita.

A 40 metri di profondità la Napoli Sotterranea fa da cornice a un thriller intenso che mescola storia e modernità, ispirandosi alla leggenda del “munaciello” di Matilde Serao e alla vita dei pozzari che lavoravano nel sottosuolo napoletano.

Wild Nights

with Emily Dickinson di Madeleine Olnek con Molly Shannon, Susan Ziegler e Amy Seimetz.

La storia di Emily Dickinson sotto una nuova luce, lontana da quell’immagine di donna oscura, triste e solitaria e più vicina alle gioie e alla spensieratezza dei tempi della sua relazione con la cognata Susan. Ispirata alle lettere della scrittrice, la pellicola si auto-definisce una “drammatica commedia” e mira a raccontare per la prima volta la storia di un’icona della letteratura con positività e irriverenza.