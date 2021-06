"Free Guy", ad agosto al cinema il film sull'impiegato che scopre di vivere in un videogame: il trailer

Prendete la serie tv Westworld, mischiatelo con Last Action Hero, il film del 1993 con Arnold Schwarzenegger, e The Truman Show, aggiungete un tocco della serie Prime Video Future Man e condite il tutto con la magia disneyana.

Sono questi gli ingredienti di Free Guy – Eroe per Gioco, la nuova entusiasmante commedia d’azione targata Twentieth Century Studios diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, celebre per la sua interpretazione del personaggio Marvel Deadpool.

Quando esce il film Free Guy - Eroe per gioco

Il film Free Guy - Eroe per gioco uscirà il giorno 11 agosto nei cinema italiani. Al momento non si sa quando il film sarà disponibile in streaming Su Disney+ ma è presumibile che passeranno diversi mesi.

Di cosa parla il film Free Guy

In Free Guy – Eroe per Gioco un impiegato di banca scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world (cioè quei videogame in cui si possono esplorare liberamente grandi spazi, non necessariamente portando a termine missioni particolari).

L'impiegato, interpretato da Reynolds, decide così di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

Il cast di Free Guy - Eroe per gioco e le guest star dal mondo dei videogiochi

Oltre a Ryan Reynolds, il cast del film include Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi. Free Guy – Eroe per Gioco è diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn e un soggetto di Lieberman.

Il film è prodotto da Ryan Reynolds, Shawn Levy, Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine e Michael Riley McGrath sono i produttori esecutivi.

Al fianco degli attori, in Free Guy – Eroe per Gioco alcune delle figure più influenti nel mondo dei videogiochi interpretano un cameo, tra cui: Imane "Pokimane" Anys, Lannan "LazarBeam" Eacott, Seán William "Jacksepticeye" McLoughlin, Tyler "Ninja" Blevins e Daniel "DanTDM" Middleton.

Il trailer ufficiale di Free Guy - Eroe per gioco

Per iniziare a esaltarsi, ecco il trailer di Free Guy in italiano e in inglese.