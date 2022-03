"Full Time – Al cento per cento": il dramma sociale (e thriller) di una madre single e precaria

Dopo il suo esordio alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove si era aggiudicato i premi per la Miglior regia e per la Miglior interpretazione femminile, Full Time – Al cento per cento arriva nelle sale a partire dal 31 marzo.

Il film di Éric Gravel affronta un tema quanto mai contemporaneo: le difficoltà di una lavoratrice pendolare, madre single che fatica ad arrivare a fine mese, acuite esponenzialmente da un massiccio sciopero nazionale che paralizza completamente il paese. Gravel afferma di essersi ispirato ad un evento reale della storia contemporanea francese, uno sciopero del 1995 cui ha assistito in prima persona, che aveva messo a dura prova la stabilità della popolazione.

La particolarità della messa in scena sta nella decisione del regista di rendere la vicenda un’orrorifica battaglia contro il tempo, combattuta fino all’ultimo minuto. L’incubo in cui si tramuta la quotidianità della protagonista è raccontato come un vero e proprio thriller, durante il quale lo spettatore si ritroverà a tifare inevitabilmente per la donna, in un crescendo di tensione.

La trama del film

Julie (Laure Calamy) è la madre single di due figli, affannata ed esausta da un lavoro sottopagato, per cui fa ogni giorno la pendolare dalla periferia al centro di Parigi. Ogni mattina si sveglia prima dell’alba e affida i bambini ad una vicina di casa, ormai esasperata dall’impegno costante e dagli orari della donna, prende un treno e corre all’hotel di lusso in cui lavora. Julie riesce però ad ottenere un colloquio come responsabile marketing di una prestigiosa azienda, evento che potrebbe svoltarle completamente la vita. Sono però i giorni di un grave sciopero nazionale, che paralizza completamente la metropoli francese; Julie deve quindi combattere fino alla fine, in un’escalation di angoscia e frenesia, per barcamenarsi tra lavoro, figli, e questa nuova ed irrinunciabile opportunità.

Il trailer

Senza svelarvi altro, vi invitiamo a guardare il trailer del film, qui pubblicato dal canale Youtube di I Wonder Pictures.

Una corsa contro il tempo della città odierna

Sentiamo il respiro, affannoso ed amplificato, di una donna che spegne la sveglia; sveglia i propri figli, prepara la colazione ed il pranzo. Fuori è ancora buio. Di sottofondo, il telegiornale descrive la critica situazione della capitale francese, fatta di infiniti ingorghi, treni soppressi, lavoratori che rimangono a casa. Inizia così Full Time, un dramma sociale che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio thriller, soffocante ed angosciante dall’inizio alla fine.

Il film parla di precariato, della ricerca spasmodica e disperata di una vita non migliore, bensì dignitosa; i mostri che inseguono la protagonista, Julie, sono la banca, il mutuo, il dover mantenere i figli da sola, un posto di lavoro che le permette a malapena di arrivare a fine mese. L’occasione per sfuggire a tutto questo arriva nel momento in cui la donna ottiene un allettante colloquio di lavoro per un posto da responsabile marketing, ma uno sciopero nazionale si frappone tra lei e la sua possibilità di riscatto.

Quella della protagonista è una vera e propria corsa contro il tempo: per salire sul treno, arrivare al lavoro, riuscire a tornare a casa dai figli la sera, Julie si sposta dalla periferia alla città, da un luogo all’altro con un’angoscia crescente, interpuntata da una colonna sonora altrettanto incalzante.

Risulta chiaro come il personale dramma della donna sia sintomo e segno di una crisi sociale e collettiva, che probabilmente oggi come non mai il pubblico sarà in grado di comprendere; la corsa di Julie è un’esperienza comune della modernità, un costante inseguimento di lavori precari sottopagati, nella speranza di arrivare ad un’irraggiungibile stabilità.

Full Time è in grado di trasmettere efficacemente un senso di soffocante impotenza, complici il montaggio, il commento sonoro, il ritmo della narrazione, ed una convincente performance di Laure Calamy. Eppure, la tensione costruitasi per tutta l’opera sfuma in un finale affrettato, che non riesce a dare il giusto risalto alla storia che ci viene raccontata.

Voto: 6