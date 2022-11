Gente Strana, il racconto di una bella storia di cooperazione e aiuto lunga 50 anni

La Gente Strana del titolo del film di Marta Miniucchi si riferisce a quel popolo di volontari e cooperanti che, in 50 anni di attività con i paesi in via di sviluppo hanno lavorato con la onlus CEFA che si occupa di combattere la fame nel mondo promuovendo progetti di agricoltura sostenibile per migliorare la situazione economica e la consapevolezza dei diritti nelle comunità rurali africane. La formula scelta per raccontare queste attività è quella del mokumentary, tra fiction e realtà. Tra i protagonisti di Gente Strana troviamo: Cesare Bocci, Lodo Guenzi e Maulidi Ismail Kambenga.

Gente Strana, la trama

Loris Bonetti (interpretato da Marco Bocci), è un ex reporter di guerra depresso incaricato di realizzare un reportage sulle attività della onlus Cefa e decide di farlo attraverso due interviste in cui si dipana il racconto in parallelo di due giovani impegnati nei progetti dell’organizzazione. Uno è il tanzaniano John Sagala (interpretato da Maulidi Ismail Kambenga) e l’altro è un ragazzo italiano, Marco Rinoldi, che in un momento di confusione, mentre frequentava l’università ha incontrato i volontari di CEFA e, colpito dal loro entusiasmo, ha deciso di unirsi a loro per seguire uno dei progetti attivi nella regione di Njombe. Entrambi i giovani protagonisti del mokumentary di Marta Miniucchi sono figli di allevatori. John in Tanzania ha una famiglia in difficoltà nel gestire l’attività a causa della scarsa preparazione e delle poche risorse, mentre Marco in Italia non vuole avere a che fare con il grande consorzio del padre e sogna una vita lontana dal bestiame. Eppure proprio quel background che tanto ripudia sarà la carta che gli aprirà l’opportunità di fare un’esperienza indimenticabile, aiutando gli altri e scoprendo la propria reale vocazione.

Gente Strana, un racconto intriso della gioia di poter aiutare gli altri

L’originale iniziativa di celebrare 50 anni di attività di cooperazione e aiuto alle popolazioni delle aree rurali in alcuni paesi in via di sviluppo si trasforma in un’opera cinematografica che riesce a trasmettere lo spirito alla base dei progetti della onlus che è al centro del racconto. Uno spirito di mano tesa e abbraccio verso il prossimo, di sostegno a chi soffre la povertà in termini materiali, con lo spettro sempre in agguato del flagello della fame, e anche in termini di accesso alle risorse e alle competenze che possono permettere di emanciparsi dalle situazioni di bisogno. I volti del costante e prezioso lavoro di Cefa in 50 anni sono quelli di due giovani, entusiasti e impegnati a provare a migliorare, nel loro piccolo, le cose. Uno è quello di John, ragazzino africano, cresciuto in una povera famiglia contadina in un’area rurale della Tanzania che ha visto migliorare la propria situazione proprio grazie all’intervento dei cooperanti che lì hanno gettato il seme per un futuro migliore e per far crescere nei cuori di giovani promettenti come lui l’orgoglio e la determinazione a continuare, una volta adulti, la strada verso una crescita in termini economici, culturali e di diritti dei loro territori.

L’altro protagonista è Marco, il volontario italiano, un ragazzo un po’ confuso sul da farsi nella vita che, una volta fatta l’esperienza africana e toccato con mano il valore delle sue competenze e la possibilità di trasmetterle per migliorare la vita di tante persone in contesti difficili, sceglierà quella strada e non tornerà più indietro, condividendo la gioia e la soddisfazione dei risultati ottenuti dalle comunità aiutate, e facendosi protagonista e anche testimone di un prezioso contributo alla creazione di un mondo più giusto per tutti. Sempre con il sorriso sulle labbra e le mani tese ad afferrare quelle di chi ha bisogno.

Il trailer

Voto: 6,5