Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame di Hollywood: l'attore premiato con la prestigiosa stella

Giancarlo Giannini ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il Filming Italy-Los Angeles ha chiuso la sua ottava edizione con il conferimento del premio all'attore italiano nella categoria Motion Pictures. "Sono molto felice e al contempo intimidito dal ricevere la stella a Hollywood - le parole di Giancarlo Giannini - Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Lina Wertmüller. Ed è proprio alla regista scomparsa nel 2021 con cui ha girato alcuni dei suoi film più belli, fra cui "Pasqualino Settebellezze" per cui venne candidato all'Oscar nel 1975, che Giannini ha dedicato questo riconoscimento.

"L'Oscar è diverso perché è per un solo film, la stella è per tutto il tuo lavoro, è meglio. Sono un vecchio attore e questo è il giorno più bello della mia vita", ha aggiunto Giannini che aspettava questo evento dal 2020, quando la cerimonia fu bloccata a causa della pandemia. Adesso sono 17 in tutto le star italiane che hanno una stella a Hollywood, fra loro Gina Lollobrigida, Anna Magnani e Sophia Loren.