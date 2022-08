Giorni d’estate, una storia di sentimenti sullo sfondo del dramma bellico

Un film che si pone la sfida di trattare temi contemporanei proiettandoli nella durezza degli anni ’40, ma che è soprattutto una storia di sentimenti universali ambientata nella placida bellezza della campagna inglese. “Giorni d’estate”, titolo tradotto non troppo felicemente per l’originale e più aderente “Summerland” arriva nelle sale italiane giovedì 25 agosto distribuito da Movies Inspired. E’ il primo film che vede impegnata alla regia Jessica Swale, drammaturga già premiata con l’Olivier Award, che ora si cimenta con il grande schermo. Protagonista assoluta del film è Gemma Arterton nei panni di Alice Lamb. A fianco a lei nel cast il giovane e bravissimo Lucas Bond nella parte del coprotagonista Frank, e Gugu-Mbatha Raw che interpreta Vera.

Giorni d’estate, la trama

Alice Lamb (Gemma Arterton) è una donna che ha scelto di stare per conto suo e di vivere in un cottage su una scogliera bianca del Sussex dedicandosi unicamente alla ricerca di miti e leggende da sfatare a colpi di evidenze scientifiche e disillusione. Tutto qui. Niente scocciature, contatti con gli altri abitanti della minuscola comunità che la circonda ridotti a ciò che proprio non si può evitare, e giornate che scorrono nella più perfetta tranquillità. Naturalmente, nella vita di Alice c’è stato un momento che ne ha segnato il destino, un amore finito male da cui la donna è ancora ossessionata e che l’ha convinta che l’unica salvezza fosse rifugiarsi lontano dal mondo. E altrettanto naturalmente, a scuotere la quotidianità solitaria e fortemente protetta da Alice arriva un evento inaspettato che ha la faccia di uno dei tanti ragazzini sfollati da Londra nella speranza di salvarli dalle bombe tedesche.

La storia si svolge infatti nel momento più duro per la Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale e il conflitto con i suoi orrori, la sua distruzione e i suoi dolori, è un elemento detonatore anche in questa vicenda che si svolge nella placidità ovattata della campagna inglese. Un luogo di grande bellezza che però non sfugge alle conseguenze di un inferno che sembra tanto lontano e invece non lo è affatto. Frank (Lucas Bond), il ragazzino sfollato che la obbliga a mettere in discussione ogni certezza, la guerra con i suoi orrori e le sue ingiustizie, un passato che ritorna nel modo più incredibile e inaspettato, sconvolgeranno e cambieranno per sempre quella vita che Alice Lamb aveva deciso dovesse essere immutabile, sbagliandosi di grosso.

Giorni d’estate, un melodramma classico che affronta temi contemporanei

La definizione perfetta per questo “Giorni d’estate” è quella di un melodramma ben scritto e ben girato, capace di andare a toccare le corde più sensibili degli spettatori, non dimenticando un’opportuna dose di ruvida ironia che caratterizza la protagonista allergica a convenzioni e ‘smancerie’. Un film che esalta le dinamiche sentimentali tra i personaggi, grazie a scelte narrative che le sottolineano in continuazione. Se poi ci mettiamo un’ambientazione come quella del verde paesaggio del Sussex, la fotografia dai toni pastello e la camera puntata per larga parte del tempo sul volto intenso della protagonista a scrutarne ogni minimo sussulto emotivo, non c’è dubbio su ciò che Jessica Swale è interessata a tirare fuori dalla vicenda di Alice, Frank e Vera.

“Giorni d’estate” affronta temi universali e anche temi che oggi sentiamo strettamente attuali, proiettati nella società degli anni ’40. Tra i primi, c’è l’ispirazione centrale del film che è la riflessione su “Summerland” (titolo originale del film), oggetto degli studi di Alice. Si tratta dell’idea di ‘al di là’ pagano. La protagonista impiega ogni sua energia intellettuale e fisica per smentire, attraverso evidenze scientifiche, ogni mito e leggenda che abbia affascinato l’umanità dalla scoperta del fuoco a oggi. Alcune di queste leggende, come quella della Fata Morgana, la portano a “Summerland”, che per lei diventa il mito dei miti da smontare. Si tratta in realtà di un più universale concetto dell’ ‘al di là’, di un mondo che va oltre quello che possiamo razionalmente percepire con la limitatezza dei nostri sensi e che pure, secondo le leggende, trova modo di dare segni a chi è capace di intuirne l’esistenza.

Sarà ovviamente il giovane e innocente Frank a smontare tutte le certezze di Alice e a insegnarle, complici i dolori e gli squassi della guerra, che la magia esiste per chi la vede. E anche, che non basta nascondersi in una confortevole tana su una spettacolare scogliera per salvarsi dai rivolgimenti della vita.

Se il rapporto centrale della storia è quello tra Alice e Frank, a incombere su tutto, oltre agli echi della guerra c’è un amore, che negli anni in cui è ambientato il film sarebbe stato considerato proibito: quello che ha legato Alice a Vera (Gugu-Mbatha Raw). La regista non si sofferma particolarmente sulle difficoltà oggettive e ambientali di una coppia omosessuale negli anni ’40, preferisce una narrazione più attuale che vede il loro amore nascere, svilupparsi e, per uno dei tanti motivi possibili, finire. E’ una questione che riguarda solo le protagoniste e i loro sentimenti, astratti dai condizionamenti dell’epoca. Si tratta soprattutto del fulcro narrativo del film, del ‘giro di boa’ della vita di Alice, l’esperienza che le ha spezzato il cuore e che continua a condizionarne la vita. All’inizio solo come un’ombra lunga sulla sua esistenza solitaria e poi, in un modo molto più concreto, a seguito dell’arrivo del terremoto Frank e della più incredibile delle rivelazioni che però, in una storia come quella di “Giorni d’estate” che mischia sentimenti, emozioni, sorprese, disillusioni e ‘magie’ diventa perfettamente possibile.

Giorni d'estate, il trailer

Voto: 6,5