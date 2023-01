Glass Onion da record, diventa il terzo film più visto di sempre su Netflix

Sono bastati solo dieci giorni a renderlo il terzo film più visto di sempre su Netflix. Dieci giorni in cui ben 90 milioni di persone hanno scelto di guardarlo spingendolo non solo al primo posto nella top 10 Netflix attuale ma inserendolo anche nella classifica globale di film più visti in assoluto sulla piattaforma di streaming. Un grandissimo successo per Glass Onion, il sequel di Knives Out che è stato accolto dal pubblico di Netflix con un clamore impressionante. Buoni gli ascolti ma buona anche la critica per un film che spazia tra il mistery e il comico-satirico e che sembra essersi riuscito a prendere una ampissia fetta di pubblico, dalle famiglie ai singoli appassionati di cinema, dagli amanti delle comedy a quelli dei gialli.

Nonostante le aspettative fossero già alte, vista la presenza di un cast stellare e un protagonista del calibro di Daniel Craig, queste sono state ampiamente superate e, con l'arrivo sulla piattaforma di streaming del film dopo un debutto al cinema, i numeri di views del film sono schizzati alle stelle al punto da permettere al lungometraggio di battere titoli come The Gray Man e Bird Box e di posizionarsi appena alle spalle di colossi come Don't Look Up e Red Notice nella classifica dei film Netflix più visti di sempre. E se le cose andranno avanti a questi ritmi possiamo ben predire che Glass Onion riuscirà a conquistare anche il gradino più alto del podio Netfli, ma staremo a vedere.

La trama di Glass Onion - Knives Out

Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l'intrepido detective in una lussuosa proprietà su un'isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l'influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati. Di ritorno al franchise da lui creato, il cineasta premio Oscar Rian Johnson scrive e dirige Glass Onion - Knives Out, riunendo un cast stellare che vede il ritorno di Daniel Craig insieme a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.