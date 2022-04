Al cinema "Gli amori di Anaïs", il film che è una “corsa” tra i sentimenti

Presentato con successo alla 60ª Semaine de la Critique a Cannes, Gli amori di Anaïs è il primo lungometraggio della regista Charline Borgeois-Tacquet, attrice ne L’Avenir – Le cose che verranno del 2016. Con il suo mix di leggerezza e profondità, il film di debutto della cineasta francese è un trionfo di desideri e sentimenti, raccolti e incarnati dalla protagonista Anaïs Demoustier e la veterana, impeccabile, Valeria Bruni Tedeschi. Le splendide musiche del maestro romano Nicola Piovani sono valse alla pellicola il premio per la Miglior Colonna Sonora al Festival France Odeon di Firenze.

Gli amori di Anaïs, la trama del film

Anaïs (Anaïs Demoustier) è una ragazza di trent’anni che si è trasferita a Parigi per studiare lettere. Senza un soldo, vive in un appartamento che non può permettersi e deve scrivere la seconda parte della sua tesi. La sua vita è però letteralmente senza sosta: Anaïs vive alla giornata, è sempre in ritardo, corre continuamente, ha mille pensieri da raccontare e una frenesia che la rende inafferrabile a tutti, compreso il suo fidanzato. Un giorno la ragazza conosce Daniel (Denis Podalydès), un editore sulla sessantina che s’innamora immediatamente di lei. I due si frequentano, ma Daniel non vuole lasciare la sua compagna Emilie (Valeria Bruni Tedeschi) e mettere in discussione tutta la propria vita. Ma è proprio da Emilie, importante scrittrice, che Anaïs viene stregata. Dopo un incontro fortuito, la giovane è disposta a tutto per rivederla e decide di seguirla a un seminario di letteratura nei pressi di Guingamp, in Bretagna, lasciandosi alle spalle Parigi, l’affitto e la tesi. Qui scopre l’amore sotto una luce del tutto nuova, un’attrazione indomabile, dei sentimenti che non aveva mai provato: la sua vita irrequieta e irrefrenabile riesce a fermarsi per un momento.

Il trailer

Una corsa tra i sentimenti

Anaïs vive alla giornata, ma non per questo con leggerezza; vuole vivere intensamente ogni attimo ed evitare di soffermarsi sui momenti più bui. Il suo correre perpetuo è segno di un’inquietudine di chi cerca sempre qualcosa di più, anche a costo del sacrificio di qualcos’altro. La protagonista è disposta a scrollarsi di dosso la tesi, l’affitto, tutte le persone che non le interessano come Raoul, il suo ragazzo – a cui dimentica addirittura di dire dell’imminente aborto – o l’amante Daniel per rincorrere tutto quello che vuole e prenderselo. L’unica persona in grado di farla vacillare, la madre malata, è infatti la sola preoccupazione che insinua la giovane, che altrimenti sembra non preoccuparsi mai delle conseguenze. Quello di Anaïs è amore per la vita, per l’attimo e per l’intensità del momento. Forse non sa cosa sta cercando, ma si rende ben presto conto che è Emilie la sola che riesce a “fermarla”, una sorta di punto di approdo. La sensazione di pienezza che prova con lei è l’amore che vuole vivere e, come suo solito, è disposta a prenderselo in un modo o nell’altro, anche seguendo la scrittrice in Bretagna, abbandonando tutto e tutti. Come detto dalla regista Borgeois-Tacquet a la Semaine de la Critique, nell’ambito del 74° Festival di Cannes, “Questo è soprattutto un film sulla forza del desiderio”, su una 30enne che, a un bivio vitale tipico della sua età, decide di inseguire solo ciò che sente di volere.

In un film piacevole e diretto come Gli amori di Anaïs, l’arma in più è sicuramente la coesistenza dei registri, che accompagnano le fasi sentimentali della protagonista, passando dalla leggerezza dalle tonalità anche comico-burlesche dell’inizio alla profondità delle emozioni dopo l’incontro con Emilie, il tutto senza mai soffermarsi – esattamente come farebbe Anaïs – sui toni potenzialmente più dolorosi come l’aborto o la malattia della madre. Gli amori di Anaïs è un film molto “francese”, dove scorrono fiumi di parole rapidissime e non mancano la campagna, le vite della borghesia e varie citazioni letterarie qua e là, ma che riesce ancora una volta a raccontare un viaggio nei sentimenti con una maturità e un’intensità uniche.

Voto: 7,5