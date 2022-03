“Gli amori di Suzanna Andler”: Charlotte Gainsbourg e l’omaggio a Marguerite Duras tra cinema e teatro

Charlotte Gainsbourg e Niels Schneider. E bastano solo i nomi per aspettarsi un bellissimo (capo)lavoro ambientato in una villa lussuosa sulla Costa Azzurra, con tanto di panorama meraviglioso e vista mozzafiato sul mare. Eppure, c’è qualcosa di inusuale in “Gli amori di Suzanna Andler”: sembra di assistere a una vera e propria pièce teatrale, con un’ambientazione unica (la villa) e dialoghi con botta e risposta tra Suzanna e Michel (questi i nomi dei due protagonisti) recitati direttamente da un palcoscenico, con la scena ben interpretata e la familiare percezione di entrare a stretto contatto con il pubblico di spettatori.

Una pellicola affascinante nel suo modo di raccontare una storia di amore e tradimento. Sarà anche che “Gli amori di Suzanna Andler” è basato sull'opera teatrale “Théâtre II: Suzanna Andler - Des journées entières dans les arbres - Yes, peut-être - Le Shaga - Un homme est venu me voir” (1968) di Marguerite Duras. E che il celebre regista francese Benoît Jacquot (e chi non lo ricorda per i film “Eva” con il compianto Gaspard Ulliel e Isabelle Huppert, “Journal d’une femme de chambre” con l’incantevole Léa Seydoux e “Addio mia regina” con la bellissima Diane Kruger), ormai una presenza fissa ai Festival di Venezia, Berlino e Cannes, sia un inguaribile amante del teatro proiettato sul grande schermo dietro l’occhio della cinepresa.

Leggiamo la trama del film presentato in anteprima al Torino Film Festival 2021 con un chiaro omaggio alla sua Musa ispiratrice Marguerite Duras (Jacquot ha iniziato la carriera cinematografica come suo aiuto regista).

“Gli amori di Suzanna Andler”, trama del film

Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg) è una donna benestante, sposata con un ricco uomo d’affari che la tradisce e con una bambina di nome Irène. Stanca dell’infedeltà del marito e con l’amante Michel (Niels Schneider) molto più giovane di lei pronto ad aspettarla, visita una villa costosissima sulla Costa Azzurra, in Riviera, per le vacanze estive dove è solita andare insieme alla famiglia. Il ragazzo scrittore (scrive per qualche magazine) rappresenta la sua via di fuga, il suo amore ritrovato da mesi che le fa dimenticare la sua vita fatta di apparenze, con un anello al dito come simbolo di un matrimonio fallito. Michel la aspetta con pazienza, la bacia, le accende un languido desiderio, fumano e bevono insieme. Soprattutto bevono, e Suzanna non era solita farlo. E inizia un percorso esistenziale per Suzanna, la chiacchierata con Monique (Julia Roy), ex amante del marito, menzogne, storie inventate perché le sarebbe piaciuto andasse tutto diversamente, la solitudine, i dubbi e una grande e intensa attrazione passionale per un giovane che la ama così com’è…

Trailer

“Gli amori di Suzanna Andler”, le mille sfumature di una storia d’amore

È uno scenario claustrofobico che si specchia a strapiombo sul mare “Gli amori di Suzanna Andler”. Quattro mura incastrano l’esilio emotivo di Suzanna (una bravissima Charlotte Gainsbourg, bella, in forma e il tacchettio degli stivali che risuonano come un’eco nel salone della villa), che si rifugia tra le braccia del suo giovane amante Michel (Niels Schneider bravo senza troppe lusinghe che pende dalle sue labbra che non vede l’ora di baciare) per (ri)scoprire un momento di piacere in un amore nascosto, tenuto all’oscuro al marito (di cui sentiamo solo la voce ma non vediamo il suo viso) per mesi e mesi. Solo per respirare un po’, lontana dai suoi doveri di moglie perbene sposata (volente?) con un facoltoso businessman che volentieri la tradisce senza pensarci due volte.

Una fuga d’amore, la sua, che vale 2 milioni con un affresco sul mare calmo della Costa Azzurra in Riviera. E il suo volontario ritiro quasi spirituale si affida alla sensazionale forza della sceneggiatura, ai dialoghi tra due persone che parlano senza prendere fiato. Lui, Michel, che non si stanca mai di toccarla, abbracciarla, baciarla e sfogare la sua frustrazione come fosse un fiume in piena. Lei, Suzanna, in bilico tra due fuochi che annega nelle sue stesse menzogne. Perché vuole la sua perduta libertà dopo il matrimonio fallito. Ci aveva già provato con un altro uomo, un flirt (consumato?) mentre stava ancora con il marito ma nessuna conclusione.

E non c’è azione: nessuna scena d’amore, solo tanta nostalgia accennata da qualche sorriso che non lascia scampo alla storiella che prima o poi dovrà mettere un punto fermo. Bellissime le inquadrature della cinepresa con tanto di carrellata avanti, per stabilire un contatto più ravvicinato, e indietro, per ridimensionare la distanza, tra labile sensualità del momento e ritorno alla realtà con i piedi per terra. Perché, alla fine, l’amore per la vita matrimoniale non va mai via, con la sua bambina pronta ad aspettarla a braccia aperte e la ricchezza materiale ben visibile anche nel suo cappotto leopardato.

È una scena dialogata senza sosta “Gli amori di Suzanna Andler”. Con quel sentore di spettacolo teatrale a effetto con il pubblico di spettatori seduto comodo in platea. E dal palcoscenico si ha l’impressione di sentire una conversazione intensa (fisica e visiva) tra due performer che sfoggiano una snella corporeità, per scontrarsi contro le loro scelte fatte e anelate, forti dubbi e desideri amorosi vissuti. E rivissuti nei loro ricordi, perché quelle sensazioni non (ri)tornano più indietro. È il caso di dire che il cinema si tuffa a capofitto dentro il teatro (l’omaggio alla grande Marguerite Duras si sente tanto) e improvvisa uno script ben scritto da cui si dipana la lunga storia d’amore. Su uno sfondo paradisiaco che l’obbiettivo della cinepresa mette volentieri a fuoco, nel cielo azzurro di una giornata di sole e le onde del mare che bagnano la lingua di spiaggia sotto la maestosa villa.

Voto: 7