"Gli Occhi di Tammy Faye", il trailer del film con Andrew Garfield e Jessica Chastain in uscita al cinema

Arriva anche nei cinema italiani Gli Occhi di Tammy Faye, il film che racconta la storia vera di una coppia di telepredicatori americani, interpretati da Jessica Chastain (da noi amata nella serie Scene da un matrimonio) e Andrew Garfield, uno degli attori più popolari del momento grazie al film Marvel Spiderman: No Way Home e al musical Netflix Tick tick... BOOM!. Ecco il trailer e tutte le cose da sapere sul film.

Quando esce il film al cinema

Presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Toronto, e scelto come film d'apertura alla Festa del Cinema di Roma di ottobre dopo essere uscito nei cinema americani a settembre scorso, Gli Occchi di Tammy Faye arriva nei cinema italiani giovedì 3 febbraio, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il cast di "Gli Occhi di Tammy Faye"

Il film è interpretato da Jessica Chastain, candidata al Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico e al SAG Award come miglior attrice protagonista, insieme a Andrew Garfield, Cherry Jones, Gabriel Olds, Fredric Lehne, Mark Wystrach, Sam Jaeger, Chandler Head e Vincent D'Onofrio (sì, il "Palla di lardo" di Full Metal Jacket).

Diretto da Michael Showalter e scritto da Abe Sylvia, Gli Occhi di Tammy Faye è prodotto da Jessica Chastain, Kelly Carmichael, Rachel Shane e Gigi Pritzker.

Di cosa parla il film

Gli Occhi di Tammy Faye racconta la straordinaria storia dell'ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l'impero che i due avevano così accuratamente costruito.

Il trailer di Gli Occhi di Tammy Faye

Ed ecco il trailer in italiano del film in uscita a inizio febbraio nei cinema d'Italia.