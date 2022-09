Goodnight Mommy, su Prime Video un super thriller con Naomi Watts ("sconsigliato" ai genitori)

Dal 16 settembre su Prime Video è disponibile il film Goodnight Mommy, remake 2022 made in Hollywood (o meglio negli Amazon Studios) di un film austriaco del 2014, che nella traduzione internazionale si chiamava anch'esso Goodnight Mommy, ma il cui titolo originale era Ich Seh Ich Seh, ovvero "io vedo, io vedo").

In questo film la mamma del titolo è la sempre magnifica Naomi Watts, anche se per quasi tutto il film ha il volto e la testa coperti dalle bende, mentre i figli sono i gemelli Cameron e Nicholas Crovetti, che forse avete già visto in Big Little Lies, mentre Cameron è il figlio di Homelander in The Boys.

Fatte le presentazioni del film, diciamo subito che a noi Goodnight mommy è piaciuto tantissimo e ve lo consigliamo vivamente. Se volete saperne di più proseguite nella lettura di questa recensione, che inizia con la trama senza spoiler ma poi finirà con la spiegazione del finale (e quindi occhio agli spoiler).

Di cosa parla Goodnight Mommy

Il film inizia con una ripresa amatoriale, fatta col cellulare da un uomo che inquadra la moglie mentre quest'ultima canta ai loro figli gemelli "you are my sunshines, my only sunshines", al plurale, anche se la canzone originale è al singolare.

Stacco di scena. Elias e Lukas (i nomi dei due gemelli) sono in macchina con il padre: è passato qualche tempo dalla scena di prima, loro sono più grandi e, purtroppo, i genitori sono separati, o divorziati non si capisce, sta di fatto che quando arrivano a casa della madre il padre li lascia fuori casa perché "vostra madre non credo voglia vedermi, ma riserverà una calorosa accoglienza".

Invece, non solo non esce fuori, ma si fa anche cercare per tutta la grande casa dai gemelli. E quando compare, è uno shock per Elias e Lukas, perché come detto la sua testa è completamente fasciata "per un intervento chirurgico che ho fatto per avere un nuovo inizio". Oltre a questa stranezza, ne vengono fuori altre: la madre ora fuma, sembra molto meno affettuosa del solito, e impone strane regole come quella di tenere chiuse tende e persiane e di non entrare nel fienile.

Queste regole, e le stranezze di cui sopra, preoccupano non poco i gemelli. In particolare Elias, che è un ragazzino sensibile, delicato e intelligente, mentre Lukas è decisamente più "solido", meno incline a farsi abbattere dai pensieri tristi. E così nasce un sospetto: e se quella non fosse la loro vera madre? Ci fermiamo qui - per ora - per non fare spoiler, ma date uno sguardo all'inquietante trailer ufficiale del remake 2022 di Goodnight Mommy.

Perché (non) guardare Goodnight Mommy

Ci sono due motivi per non guardare Goodnight Mommy: il primo è avere già visto la versione originale austriaca, che - a quanto è dato sapere leggendo la trama su Wikipedia senza aver visto quel film - sembrerebbe molto simile a questo negli snodi principali e nelle svolte della trama.

Il secondo motivo è essere genitori inclini a farsi prendere dall'ansia quando si tratta del benessere dei propri figli e della propria famiglia. Se tendete a identificarvi facilmente nelle storie che vedete sullo schermo, potreste soffrirne parecchio (nel caso, evitate anche Il nido dello storno su Netflix).

In tutti gli altri casi, Goodnight Mommy è un film che vi suggeriamo caldamente. Per la tensione che crea e che alimenta fino all'ultimissima scena, per i colpi di scena, insomma perché è un film ben diretto, ben recitato e ben scritto. E non è certo poco.

La spiegazione del finale (SPOILER)

E ora eccoci qui con l'analisi del finale del film, che ovviamente non dovete leggere prima di aver visto TUTTO il film. Ok, a questo punto possiamo dircelo: il finale di Goodnight Mommy (l'originale e questo remake) è una bomba che esplode a sorpresa.

O meglio, il sospetto che Lukas non esistesse, o comunque non fosse presente, ci era venuto intorno alla metà del film, però il vero finale ci ha veramente colpito per la sua potenza emotiva e per la sua imprevedibilità.

In pratica, nel momento in cui Elias taglia i lacci di nastro isolante con cui ha legato la madre insieme al suo personale Tyler Durden, le urla di Lukas svaniscono ed Elias non trova più il fratello.

La madre, con tutta la pazienza del mondo, lo accompagna pian piano al fienile, al piano superiore dove Elias prima aveva notato delle strane macchie rosse e un foro nel legno. E qui, finalmente, la madre riesce a fargli ricordare quel che è successo, ovvero che per sbaglio ha sparato a Lukas, uccidendolo.

Un evento così traumatico che Elias lo ha completamente rimosso dalla sua mente, e che tuttora non riesce ad accettare. Tanto che spinge via la madre che lo sprona a ricordare, e la povera madre cade, resta immobile per terra, la lanterna dà fuoco al fienile e via, il figlio scappa ma lei muore tra le fiamme.

Ed eccolo Elias che corre lontano, vomita per la paura o lo schock o chissà. Solo che poi alza lo sguardo e, come se niente fosse, il suo cervello ha elaborato quest'altro omicidio involontario in un attimo e infatti ecco non solo ricomparire Lukas, ma anche la madre, che lo rincuora e dice che è stato tanto coraggioso.

Il significato, quindi, è duplice: da una parte capiamo che Elias probabilmente non uscirà più da questa fantasia radicata nel cervello che gli fa credere che fratello e madre sono vivi, e gli vogliono bene, e sono sempre dalla sua parte; la fantasia serve a rimuovere il senso di colpa connaturato alla consapevolezza di aver praticamente sterminato la famiglia.

Il secondo significato? Beh, pvviamente è che Elias porta decisamente sfortuna... Scherzi a parte, chiudiamo con un consiglio: che lo vediate doppiato in italiano o nella versione originale in inglese, provate a riguardarlo sapendo il finale, e fate caso al modo in cui "gli altri" (non "the others", quello è un altro film) parlano con Elias. In inglese la cosa è spesso facile, perché you significa sia tu sia voi, ma in italiano deve essere stato particolarmente complicato per i traduttori.

Voto: 8.5